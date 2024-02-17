萬海慈善快樂捐血日　2月20、21日歡迎熱血助人

▲萬海台中以北捐血地點。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導

萬海慈善基金會自2003年，於每年2月及8月舉辦「快樂捐血日」活動，邀請民眾以及萬海航運北、中、南營運據點同仁共襄盛舉，歷年來共逾2萬人次參與、捐出近3萬袋熱血，今年首場捐血日將於2月20日、21日，在北部、中部及南部地區共計12個據點辦理。

萬海慈善除了號召萬海航運同仁及關係企業響應捐血，更誠邀民眾共襄盛舉。每年必參與捐血日活動的企業同仁陳小姐說：「曾在醫院急診室，看見急需輸血民眾，因此，發起願心，在快樂捐血日辦理的第一年就開始捐血，已養成捐血的習慣，且公司每年舉辦兩次，捐血車定點一整天，下樓就可以捐血非常便利。」另一位參與過1,107次分離術捐血的許大哥表示：「希望能保養好身體，捐到65歲的年限，每一次的快樂捐血日我都要到場！」這些溫馨的小故事在各據點不斷發生。

▲萬海本月21日捐血地點。（圖／萬海提供）

根據捐血中心統計，受到春節連續假期的影響，目前Ａ型、Ｂ型、ＡＢ型庫存量偏低，Ｏ型庫存量急缺。呼籲大家一起來挽袖捐熱血，延續他人生命。無論您是首捐族還是熱血族，都能成為愛的傳遞者！

凡成功捐血「250c.c」即贈送我是馬克聯名限量手提袋乙件，以及由愛心企業獅子寶寶、氧顏森活贊助的精美好禮四選一；成功捐血「500c.c」再加碼贈送小胖威利病友關懷協會咖啡掛耳包乙盒，數量有限，送完為止。

捐血年齡需為17歲～65歲，男生體重50公斤以上，女生體重45公斤以上。距離前一次捐血，捐250c.c.需間隔2個月，捐500c.c.需間隔3個月。前一天勿熬夜，當天吃完早餐、攜帶有照片之證件，即可參加捐血。