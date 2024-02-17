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她一個月DIY最多2次「男生戒尻真的很難？」大票點頭：比考台大還難

▲下體疼痛。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

有些人想要減少雜念或是增強性功能，會選擇戒除DIY。一名女網友透露，不時都會在網路上看到有男生發起「戒尻挑戰」，但幾乎都會被唱衰，讓她相當好奇真的有這麼難嗎？文章曝光後，不少人點頭「比考台大還難」、「有時候慾望比較低，但還是要排一下」。

「身為女生真的很好奇！」原PO在Dcard上發文透露，她一個月大約會自慰一次，最多兩次。不過最近看到有男生發起戒除DIY的挑戰，底下幾乎一片唱衰，「一天至少3次」、「第二天就失敗」、「三餐飯後各一次」，讓她看了很疑惑，想問「男生戒尻真的那麼難嗎？」好奇男生戒除DIY有什麼感覺？

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文章曝光後，隨即有不少男網友回答，「很難，比考上台大還難」、「不尻幾天就會變超敏感，碰一下就硬，不尻真的沒辦法生活」、「習慣+有時候太閒沒事幹」、「還真的沒辦法，我第七天就失敗了，戒越多天越敏感」、「不處理，它甚至有時候會自己出來」、「還是有慾望比較低的啦，我有時候不知不覺就兩三個禮拜沒DIY了，但一年真的不太可能」、「我戒過一個月，結果睡覺睡一睡就自己出來了」。

▲男子,腿,性愛,床,床單,睡覺。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

還有人認為，「主要是生理構造不同，男性生殖器長在外面，每天接觸外界，不僅容易產生反應，加上男生是視覺動物，若沒有經過訓練，一旦成長過程學會手淫，就很容易養成這種習慣」、「這個是生理上根本性的差異，真的很難」、「這每個人也不同吧，有些女生也可以兩三天就一次，真的看人啦」。

也有妹子指出，「不要說男生了，我自己慾望來的時候，完全沒辦法專心，腦袋會一直浮現色色的東西，一下班馬上回家抒發一波…才沒事」、「我是女生，除非太累否則也是天天自己來，為什麼一定要戒，很舒壓好睡欸」、「好好的生理反應為什麼要特別去戒」。

不過戒除自慰行為到底好不好？先前泌尿科醫師莊豐賓上YouTube頻道《深夜保健室》時，禁慾後性能力是否變強，要看個人情況，但以「用進廢退說」而言，長期故意禁慾會使性功能變差，且刻意禁慾，不僅不會讓心情變好，反而會產生壓力，因此他強調，正常的性生活對於兩性關係、全身健康都有幫助。

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