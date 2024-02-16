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年代旅遊遭踢出品保！觀光署將追繳135萬保證金　15天內未繳可撤照

▲▼觀光署業務組長湯文琦。（圖／記者李姿慧攝）

▲觀光署今勒令年代旅遊停業3個月，後續將追討135萬保證金，圖為觀光署業務組長湯文琦。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

年代旅遊丟包292名旅客，觀光署今(16日)下午勒令年代旅遊停業3個月，品保協會傍晚也公告將年代旅遊(美加國際旅行社有限公司)出會，踢出品保協會。觀光署表示，因年代旅遊已非品保會員，將依規定向年代旅遊追繳135萬保證金，收到公文後限期15天內繳納，若不繳納將撤照。

年代旅遊遭觀光署開鍘，今起勒令停業3個月，品保協會今傍晚也火速將年代旅遊踢出品保協會。觀光署表示，因年代旅遊已非品保協會會員，因此需繳交全額保證金，後續將會啟動程序，向年代旅遊追繳足額保證金。

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觀光署表示，依據《旅行業管理規則》第58條第3款規定：「依第12條第1項第2款第6目規定繳納保證金之旅行業，有下列情形之一者，應於接獲交通部觀光署通知之日起15日內，依同款第1目至第5目規定金額繳足保證金：...三、喪失中央主管機關認可之觀光公益法人之會員資格者。」

也就是年代旅遊在接獲觀光署公文通知補繳保證金日起，限期15天內要繳足保證金。觀光署表示，未來年代旅遊需補繳135萬元保證金，如果年代旅遊沒繳交保證金，就會撤照處分，之後會有履約保證保險處理旅客退費問題。

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