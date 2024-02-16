年代旅遊爆「疑改名重開」！前員工曝公司黑歷史：遊客恐拿不到理賠

▲年代旅遊疑似將改名重開。（圖／CTWANT提供）

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富國島丟包爭議持續延燒！「年代旅遊」事後被起底曾積欠地接社費用、未付員工及導遊薪資，還疑似改名重開。消基會更指出，本次受影響遊客，恐怕不符合旅遊不便險、履約保證條件。觀光署則在今（16日）勒令年代旅遊停業，已報名遊客可退團或轉團。

據《中時新聞網》報導，團員黃姓男子表示，他們已付清團費及簽約，卻在行程第2天被要求支付720美元（約新台幣2.2萬元），大家認為不合理想買機票回台，還遭領隊要求簽「放棄所有權益、不能提告」的切結書，直呼不解並拒簽。

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另據《東森新聞》，有前員工爆料，稱年代旅遊沒給航空公司、地接費用，就連導遊與員工薪水也沒發，「不知道團費到底去哪了」。對此，年代旅遊總經理林大鈞14日雖開記者會反駁並強調「財務沒問題」，但爭議還是持續延燒。

消基會表示，主管機關應對這類有「黑歷史」業者事先把關，因為主管機關雖無法禁止業者出團，但至少可以提醒消費者，而非出事再補破網。

消基會除呼籲應在大假期前2到3個月公告高風險旅行社，也指出受影響的遊客可能拿不到保險理賠，因為金管會保險局認定「已出發的遊客」，不符合旅遊不便險承保條件；沒出團的則因旅行社「人為故意」不履約而不在理賠範圍。而業者幫旅客投保的履約保證險，其理賠條件為業者有財務問題無法繼續營運。

觀光署則在今天下令即日起禁止年代旅遊出團，並依《消費者保護法》裁處勒令停業3個月，已報名旅客可退團或轉團。觀光署指出，經查發現該公司財務業務異常，對外積欠債務逾千萬，且辦理赴越南富國島旅行團因地接社未予接待致旅客權益受損，該公司積欠團費，財務顯有困難。

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