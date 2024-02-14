晚安小雞慘了！恐要「關完才能回台」在柬埔寨受刑

▲晚安小雞自爆在柬埔寨遭毆、搶劫，結果被抓包造假。（圖／翻攝自Facebook／晚安小雞）



記者柯振中／綜合報導

直播主「晚安小雞」聲稱在柬埔寨遭毆、搶劫，事後卻被抓包造假，受到當地警方拘留。對此，律師劉韋廷表示，晚安小雞涉及散布不實罪、誹謗等罪名，恐怕會在當地服刑，直到刑滿以後才會被驅逐出境。

晚安小雞日前到柬埔寨開直播，沒想到突然失聯，直到隔天才又出現，聲稱遭到毆打、洗劫，全身衣物也十分破爛，更是做出逃跑的動作，顯得狼狽不堪。不過當地警方調查發現，晚安小雞根本沒有遭到毆打或搶劫，目前已經將人拘留。

根據我國刑事局的說法，柬埔寨警方可能依照煽動歧視罪、提供虛假申報罪及非法干涉公共職能之行使罪等罪嫌移送。

對此，根據《台視新聞》報導，律師劉韋廷表示，晚安小雞此次的行為，涉及散步不實罪、誹謗罪等罪名，會在柬埔寨被警方訊問，恐怕也要接受當地法院審判、服刑，直到執行完畢以後，才會被驅逐出境。

劉韋廷也在臉書上補充，晚安小雞涉犯的罪嫌，依照當地法律，頂多是3年以下有期徒刑的案件，因此這種國外犯罪，台灣刑法不會予以處罰，頂多因為影片散布的受眾是台灣人，確實影響台灣社會秩序，可以依照社維法裁罰。