手提「妻頭顱」上街遊蕩！印度男失控嗆聲路人　驚悚畫面曝

▲男子斬首妻子後，提著頭顱上街遊蕩。（圖／翻攝自新德里電視台）



記者王佩翊／編譯

孟加拉一名男子日前被目擊在公車站附近遊蕩，且不斷對著路人口出惡言，路過民眾發現他全身是血，仔細一看才發現男子一手提著一顆女性頭顱，另一手則握著鐮刀。警方獲報逮捕該男，並確認死者為男子的妻子。諷刺的是，事發當天是情人節，更是印度教的薩拉斯瓦蒂節。

根據《新德里電視台》報導，來自西孟加拉邦的40歲男子高湯姆•古奇特（Goutam Guchhait）14日被村民目擊一手持鐮刀、一手提著沾滿血跡的真人頭顱在普巴梅迪尼普魯區的一座公車站附近閒晃，而他身上也滿是血跡。

男子遇到有人經過後，便立刻用具有攻擊性的言詞罵人，還對著圍繞在他周圍的群眾大喊大叫，並且持續將提在手上的頭顱舉高，但是他語氣卻含糊不清，精神狀況十分不穩定。

事發當天正好是2月14日西洋情人節，同時也是被稱為「春之慶典」的印度教薩拉斯瓦蒂節（Saraswati Puja），因此當時大多數人都忙著準備節慶。路過民眾用手機拍下這個恐怖的景象後立刻通報警察。

警方1個多小時後趕抵現場，將古奇特逮捕，隨後也發現古奇特妻子的無頭遺體，並將屍體轉交法醫驗屍。警方事後也傳喚古奇特的父母到案說明。

警方指出，古奇特疑似因家庭問題與妻子發生爭執，於是憤而將對方斬首，隨後提著頭顱走到附近的公車站四處遊蕩。

古奇特的父母曾表示他有精神問題，早非第一次出現脫序行為。古奇特3年前就曾經因為跳進加爾各答阿利珀爾動物園的獅子園，受到重傷。當時他攀爬一道14英尺高的圍牆，並翻越2道籬笆，爬行獅子面前。