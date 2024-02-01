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割喉高層「現場像殺豬」！復旦大學教授血洗辦公室　一審判死緩

▲▼復旦大學教師姜文華數十刀割喉殺學院黨委書記。（圖／翻攝自微博）

▲復旦大學教師姜文華（左）數十刀割喉殺學院黨委書記。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

上海復旦大學2021年6月發生一起血腥兇殺案，時年39歲的數學科學學院教師姜文華持刀將49歲學院黨委書記王永珍割喉殺死，當時目擊者透露「現場像殺豬」，案件轟動大陸。當時，姜文華攜帶事先準備的尖刀進入王永珍在復旦大學的辦公室，持刀刺切王的頸部及軀幹部等處數十刀，致王當場死亡。

上海市第二中級法院今日（1日）公開宣判姜文華故意殺人案，以故意殺人罪判處姜文華死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身；對姜文華限制減刑。

上海市第二中級法院表示，經審理查明，姜文華在復旦大學數學科學學院擔任聘任制青年研究員期間，因工作不順而遷怒於學院黨委書記王永珍，並事先購買刀具伺機報復。2021年6月7日下午，姜文華攜帶事先準備的尖刀進入王永珍在復旦大學的辦公室，持刀刺切王的頸部及軀幹部等處數十刀，致王當場死亡。

▲▼復旦大學教師姜文華數十刀割喉殺學院黨委書記。（圖／翻攝自微博）

▲當時目擊者透露「現場像殺豬」。（圖／翻攝自微博）

作案後，姜文華明知他人報警而在現場等待，到案後如實供述罪行。經鑑定，姜文華患有復發性抑鬱障礙，在本案中具有限定刑事責任能力。

法院認為，姜文華故意非法剝奪他人生命，致1人死亡，其行為已構成故意殺人罪。姜文華為預謀作案，其作案手段殘忍，後果嚴重，依法應從嚴懲處，綜合其具有限定刑事責任能力及自首等情節，依法作出上述判決。

據陸美媒此前報導，姜文華在國外大學讀到了博士後位置，本有希望去耶魯，但被導師阻撓，他受不了這個打擊，性格開始變得極端，之後在美國呆不下去了，也離婚了，回到蘇州大學呆了幾年，沒能續聘，來到了復旦大學也呆了6年，又沒能續聘。

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