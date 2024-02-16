睡了同袍妻被求償百萬　職業軍人辯「是她主動示好」

▲職業軍人睡了同袍妻遭判賠30萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名蔡姓職業軍人認識軍中同袍阿智（化名）的蕭姓妻子後，發展出不倫戀，阿智發現兩人的姦情後，氣得先和妻子離婚，再向蔡男求償100萬元。法院審理時，蔡男喊冤說，當初蕭女是為了報復阿智，主動向他示好，兩人才在一起，不應該賠那麼多，法官最後判蔡男應賠償30萬元。

判決指出，阿智和蕭女結婚後有2個小孩，2022年10月間蕭女認識了阿智的同袍蔡男，兩人後來竟發展出婚外情，過了4個月阿智發現兩人「不正常」，追問之下知道自己被戴「綠帽」。

阿智在4月與妻子離婚後，還是覺得心有不甘，認為自己的配偶權受到侵害，於是向蔡男提告，求償100萬元。

法院審理時，蔡男坦承和蕭女有不正常男女關係，但認為當初蕭女是為了報復阿智，也沒有說喜不喜歡他，一切都是蕭女主動示好，所以女方應該負擔比較多的責任，而阿智只向蕭女求償30萬元，向他求償100萬元實在太高。

法官根據蔡男和蕭女的LINE對話等證據，認定兩人的確有不正常的男女交往，且是互有情意，審酌雙方的身分、地位、經濟能力等條件，判蔡男應賠償30萬元，全案可上訴。