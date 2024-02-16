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蘋果停止簽署iOS 17.3　用戶無法「後悔」降級

▲iOS 17.2.1出現更新災情。（圖／BGR）

▲iOS 17.3停止簽署。（圖／BGR）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果今停止簽署iOS 17.3，阻止已升級用戶降級到該版本。在 2 月 8 日發布 iOS 17.3.1 之後，iOS 17.3 不再進行簽署，用戶若升級新版本將「不能後悔」。蘋果通常會阻止用戶安裝舊版的iOS，以鼓勵客戶保持其作業系統的最新狀態，並防止降級到較舊、安全性較低的iPhone作業系統版本。

iOS 17.3.1 現在是唯一公開發布的iOS 版本，但蘋果也正在對iOS 17.4 進行Beta 測試。蘋果發布的官方新聞稿顯示 iOS 17.4 正式版本將在今年 3 月發布，帶來應用程式側載，但僅限歐盟地區、Podcast 改進、新 Emoji 等功能。

為歐盟地區開放側載功能，為了遵守歐盟的《數位市場法》，蘋果對App Store、Apple Pay、Safari 瀏覽器進行三項更改，相關更改適用於歐盟27 個國家或地區的 iPhone 用戶。

改變包含：允許用戶在第三方應用商店下載應用程式、第三方瀏覽器可在iPhone 上使用Apple WebKit 以外的 Web 引擎、第三方錢包應用程式支援呼叫 iPhone 的 NFC 晶片。 

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