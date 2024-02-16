台鐵公司化首月營收出爐！比去年同期增4%　今年拚準點率97%

▲台鐵公司化後首月營收為25.26億元，與去年同期相比增加4%。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今年公司化後，首月損益表也出爐，1月實際營收為25.26億元，與去年同期相比增加4%，1月總旅運量為1951萬6318人次、列車平均準點率為96.3%。台鐵公司董事長杜微表示，今年將力拚列車準點率97%目標。

台鐵今年元旦改制為國營台灣鐵路股份有限公司，公司化後首月損益也出爐，根據台鐵官網公告，1月實際營收為25.26億元，相較去年同期24.18億元，增加4%，不過與去年12月35.97億元相比，減少29.8%。

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台鐵公司董事長杜微表示，今年公司化後1月收入比去年同期成長，不過若與去年12月相比不具意義，主要是每年12月有耶誕和跨年活動，旅運量會較1月高，加上每年12月會有資產開發、附業等權利金收入進帳，歷年12月營收都會比歷年1月高；此外，今年1月總旅運量1951萬6318人也比去年同期多，1月份平均列車準點率為96.3%，相較於去年同期95.99%，也提升0.31%。

杜微表示，雖今年公司化後首月準點率比去年1月提升，但台鐵不會依此滿足，未來將朝三方向精進及改善，包括持續投入新車汰換老舊車輛以提高列車妥善率、加強號誌巡查及檢修頻率來提高號誌設備妥善率、3.針對全線長期工程慢行區間調整列車運轉時分，力拚達成年度列車準點率97%目標。