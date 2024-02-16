超商女店員突「遭移工強抱」崩潰尖叫！她曝1地：讀書4年不敢逗留

▲超商女店員嚇得當場崩潰大哭不斷尖叫。（圖／翻攝黑色豪門企業）

圖文／CTWANT

苗栗縣竹南火車站的1間超商，13日有一名25歲的沙姓印尼籍移工竟在光天化日之下，突然闖進櫃台擒抱挾持女店員，嚇得女店員當場崩潰大哭不斷尖叫，事後沙男竟供稱因心情不好才會做出脫序行為。影片曝光後，引起熱議，就有曾在中壢念大學的女網友坦言，她整整4年都不敢在移工聚集的火車站附近逗留，甚至不敢穿短褲出門。

原PO於15日在Dcard以「超商女店員被移工強抱新聞」為題發文，表示不敢想像女店員當下有多麽害怕，自己在中壢讀書4年，有次跟一群朋友出門被移工吹口哨，她坦言那種感覺真的很噁心，導致她之後完全不敢在火車站附近逗留也不敢穿短褲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO認為，雖然移工為台灣帶來廉價的勞動力，但是台灣並沒有很嚴厲的法律去約束他們，對此她真的覺得很可怕，尤其身為女性必須時時刻刻提防他人，她也希望政府能夠設立因應措施，給人民保障，不論男女都能不再被騷擾，安心出門。

貼文一出便引起熱議，網友紛紛表示，「外國來的蟑螂真的很多，政府完全沒在管」、「身為超商店員，我真的超怕哪天會突然發生在自己身上，無法想像這個女生的陰影面積」、「這種垃圾就該關一關然後遣送回國永不得入境，不殺雞儆猴根本治不了他們尿性，未來台灣移工只會越多，我還是覺得亂世該用重典」。

延伸閱讀

▸ 被母「軟禁」在家2個半月！21歲女憂鬱症復發 淚訴：我要瘋了

▸ 孕婦搭長榮返台班機「機上分娩」！4醫師空服員合力協助 網紅老公也幫忙接生

▸ 破4億票房電影突「退出春節檔」 出品方致歉：檔期錯誤