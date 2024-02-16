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台中首家「起家雞勤美店」2／25熄燈　粉絲一片哀號

記者黃翊婷／綜合報導

知名的韓國炸雞連鎖品牌「起家雞」2016年間被引進台灣，目前全台擁有超過50家門市。不過，起家雞官網15日公告，台中首間分店「起家雞台中勤美店」即將結束營業，最後營業時間為2月25日，讓不少粉絲感到很驚訝。

起家雞台中勤美店宣布2/25結束營業。（圖／翻攝自Google地圖）

▲起家雞台中勤美店。（圖／翻攝自Google地圖）

「Cheogajip起家雞」成立於1989年，在韓國、台灣、美國擁有上千家門市，該品牌在2016年間由好味食飲引進台灣，並在同一年成立首家旗艦店，2018年展開連鎖加盟系統，主打使用全台首創的冷空氣降溫技術氣冷雞，以及其他本土優質食材，致力於推廣正宗的韓國炸雞。

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起家雞台中勤美店宣布2/25結束營業。（圖／翻攝自Facebook／起家雞）

▲起家雞發出台中勤美店歇業公告。（圖／翻攝自Facebook／起家雞）

不過，起家雞15日在官網及臉書等平台發出公告，表示起家雞台中勤美店即將結束營業，最後營業日為2月25日，「謝謝大家的支持與關照！」消費者未來可前往鄰近的其他門市用餐。

起家雞台中勤美店是台中首家分店，2019年6月間開幕，在Google評論上擁有3.8顆星、1558則評論。即將歇業的消息傳開後，讓不少粉絲感到驚訝與不捨，紛紛在起家雞的臉書文章底下留言，「南屯店還有吧」、「不」、「少開一家，那可以在高雄小港多開一家了」。

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