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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／「你是天使走過人間」　賴清德哀悼：帶著陳俊翰的理想前進

▲▼111民進黨凱道「護國之夜」造勢晚會，不分區立委候選人陳俊翰致詞。（圖／記者李毓康攝）

▲陳俊翰生前曾出席民進黨造勢晚會活動。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

中央研究院法律學研究所博士後研究學者、民進黨不分區被提名人陳俊翰於春節期間離世，享年40歲。民進黨主席賴清德今（15）透過臉書表達哀悼稱，「我們會永遠懷念你陽光自信的生命精神。你是天使走過人間，願你安息，在天上看顧我們摯愛的土地，我們會帶著你所堅持的理想價值，繼續前進」。

賴清德表示，日前，陳俊翰疑似因感冒引起併發症，前往台大醫院新竹分院急診，經醫護人員盡力搶救，仍於2月11日凌晨離開了我們，陳俊翰的家人非常低調，年節期間未對外公布。

賴清德談及，「聽聞俊翰突然離世的消息，我們都感到非常哀痛，今日也已連繫俊翰母親，並希望能由民進黨協助治喪，送俊翰走完最後一程；俊翰，你的身體限制不了夢想，我們會永遠懷念你陽光自信的生命精神。你是天使走過人間，願你安息，在天上看顧我們摯愛的土地，我們會帶著你所堅持的理想價值，繼續前進」。

陳家家屬稍早也透過陳俊翰臉書發布治喪資訊說明，將於2月16日移靈新竹市生命紀念園區（106靈堂），並於2月27日早上10點進行公祭儀式，讓關心陳俊翰、與陳俊翰一起走過每一個重要人生階段的好朋友們，可以一起來，陪他走過人生的最後一哩路。

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