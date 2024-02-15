晚安小雞上銬「柬埔寨沒開直播」原因曝光！網喊嚴辦：別送回台灣

▲晚安小雞、阿鬧被抓包自導自演。（圖／翻攝自柬中時報）



網搜小組／劉維榛報導

網紅「晚安小雞」被柬埔寨警方抓包自導自演，還搜出各種詭異道具，像是鬼娃、長髮鬼面具及冒充鮮血的液體等，且經調查，打從入境柬埔寨機場時就開始故意製造話題。稍早警方召開記者會，台灣網友紛紛湧入「柬中時報」粉專怒喊嚴辦，同時敲碗要看直播，不過小編回應「警方慣例是不允許開直播」。

晚安小雞與同夥阿鬧遭柬埔寨警方指控自導自演，且已在台灣下午3時30分召開記者會說明，現場擺放一堆詭異道具，包括一堆鬼娃面具與頭像，拍攝造假影片時穿的衣服、軍裝、假槍，以及冒充鮮血的紅色液體等。

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2位網紅丟臉丟到國外的行徑，引起台灣網友怒火，紛紛湧入當地媒體「柬中時報」的臉書粉專，紛紛敲碗要看記者會直播，「請問有直播嗎」、「沒直播嗎」、「柬中時報直播嗎？」粉專小編則回應，「警方慣例是不允許開直播」。

底下網友則怒喊，「請嚴辦謝謝，然後貴報網站已經流量破表了看不到了」、「送到中國去關」、「不要讓他們兩人放回台灣，留在柬國」、「請嚴辦不要送回來台灣了」、「 關好關滿」、「好好處理別客氣」。

▼柬埔寨警方展示晚安小雞拍攝造假影片時的工具，現場畫面曝光。（圖／翻攝自柬中時報）