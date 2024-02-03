獨／台中和平連2件未戴頭燈困山區　搜救人員疲於奔命

記者 李陳信得／台中報導

山友忽烈登山準備受困山區，台中市和平區今(3)日傍晚連兩件山難迷途事件，原因是未掌握下山時間又未戴頭燈以至於天黑後受困在山區求援，消防局接獲報案後分別派出搜救人員前往救援，所幸都平安尋獲安全護送下山。

▲台中和平今(3)日連兩件因未戴頭燈受困山區事件，消防員疲於奔命救援。（圖／記者李陳信得翻攝）

台中市消防局今日傍晚17時26分接獲40歲山友報案指稱，自己在屋我尾山登山步道麗陽登山口約1.5K，因天色昏暗體力不支，未攜帶燈具無法下山請求協助，立即派出谷關及和平共4人，由谷關分隊小隊長陳奕瑞帶隊前往救援。

無獨有偶，消防局在17點58分時又接獲報案指稱，2名約50多歲女性，在唐麻丹山登山步道（裡冷線0.5k）附近因天色昏暗，無頭燈有迷途的疑慮，請求幫忙，又派出和平、谷關分隊，警備車2輛，消防人員4名，由和平分隊小隊長賴秋宏帶隊前往。

所幸2件報案當事人及救難隊全員安全返回登山口，登山民眾身體狀況還良好，表示不需就醫隨即自行離去。

台中市山難搜救協會資深陳姓搜救隊員表示，登山應當要做足功課裝備要準備好，禦寒衣物、糧食物資、照明及通訊設備都要齊全，如有迷途或意外時應保持冷靜，立即報案待在原地等待救援。

▲搜救人員將山友護送至登山口後自行離去。（圖／記者李陳信得攝）