台中辣女警打靶照PO抖音！真實年齡曝　網全歪樓：濾鏡太母湯

▲▼台中警女助教po打靶照引熱議，網友全歪樓，濾鏡很毋湯。（圖／翻攝靠北police，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中1名從警34年的54歲女警，日前將射擊打靶的照片上傳抖音，被人檢舉放到《靠北police》社團，引發社會熱議，「想請問這位助教，把我們的訓練畫面跟訓練場所上傳對岸抖音，這樣真的行嗎？」但更多網友卻是質疑使用的濾鏡、美肌太嚴重，反而不太理會是否涉及洩密？台中警五分局表示，女警已違反「警察機關執勤使用微型攝影機及影音資料保存管理要點」，將予以行政處分。

女助教將打靶照片po上抖音後，警五分局在2月6日即口頭告誡，要求立即刪除下架。警方強調，影片中標示「台中市政府警察局」為該員個人不當行為，非警察局授權發佈之影片，該員已違反警察機關執勤使用微型攝影機及影音資料保存管理要點之不當行為，分局已予以嚴正告誡，並加強管考，研議行政處分。

不少網友的毒舌留言卻大多集中女助教的濾鏡，「真的很毋湯」、「濾鏡一百倍」、「濾鏡不太行」、「被鋒利的下巴嚇到、滑手機刺到很痛」、「國防部連戰機飛彈都上傳了，你是不是想澀澀人家失敗？」、「放心，人長的美就沒事，這叫宣傳，長的一般就等著懲處」、「你要不要先檢討一下自己，為什麼人家可以當助教而你不行」？