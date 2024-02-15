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社會 社會焦點 保障人權

27歲啃老族氣老爸不給錢　傳槍枝照嗆「送你上西天」慘了

▲前陸軍269旅某步兵連張姓中士班長去年12月在營區將國造T75K3手槍與3只彈匣放入迷彩褲口袋意圖攜出營區，後因部隊察覺短少槍枝發動全連搜查，張男將手槍等物放在營區某處草地被發現。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲高雄啃老族傳手槍照片嗆老爸。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名27歲的江姓男子待在家啃老，多次向老爸要錢，老爸不給，江男竟在去年5月間傳LINE嗆聲「讓你死無葬身之地」，還傳了槍枝照片說「找人送你上西天」，老爸氣得告逆子恐嚇，但法院審理時，老爸又捨不得兒子被關，向法官求情，法官依恐嚇危害安全罪判江男徒刑2年，得易科罰金，緩刑2年。

判決指出，江男因為沒錢經常向老爸伸手，久而久之，兩人經常為了金錢問題而有嫌隙。去年5月21日凌晨2時31分許，江男傳LINE給老爸，「絕對讓你死無葬身之地，保險理賠不用申請了（你以前也是用我名字買保險）；你不用繳房屋稅，我來繳遺產稅比較實在；沒多餘的錢給我那就可以去找上帝喝咖啡；早死早投胎轉世以免危害人間。」

後來，江男還傳了槍枝的照片給老爸，「你也最好別讓我在高雄市遇到，我怕我控制不住找人送你上西天；你得每天努力工作，多存點棺材本被人騙，這樣才能買好棺材」，老爸因此心驚膽跳，決定大義滅親報警。

法院審理時，江男辯稱沒有恐嚇老爸，是因為爸爸之前有被詐騙過，所以提醒爸爸不要再被騙，以後喝咖啡可以有錢，有一個安身立命的地方，而且爸爸先前會對家人家暴，又信佛教，所以也希望他下輩子可以有一個美滿的家庭，至於手槍就是在玩具店看到的克拉克模型槍，找人送他上西天，是因為西天是極樂世界，希望他未來可以功德圓滿。

法官根據相關事證，不採信江男的辯詞，但由於江爸在法庭上求情，希望兒子不要被關，因此法官依恐嚇危害安全罪，處江男徒刑2月，得易科罰金，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應接受法治教育課程2場次，全案可上訴。

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