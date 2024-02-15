大薯、冰炫風只要1元！　麥當勞「6大夯品加1元多1件」限時開吃了

▲麥當勞歡樂送祭出加1元多1件優惠。（示意圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

歡樂送訂起來！人氣速食品牌「麥當勞」最新限時優惠來了，連41天祭出「6大夯品加1元多1件」，包括麥克雞塊、大薯、OREO冰炫風等只要多加1元就能直接爽嗑2份，只要使用歡樂送訂餐並輸入專屬優惠碼即可享優惠。

麥當勞即日起至3月26日限時41天祭出「6大品項加1元多1件」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐並輸入優惠碼「1FOR1」，即可享有「6塊麥克雞塊」、「大薯」、「OREO冰炫風」、「金黃地瓜條」、「經典美式咖啡（冰）」及「經典美式咖啡（熱）」任選「同品項加1元多吃1件」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台則不適用此活動。

▲必勝客祭出平日限定199元大比薩、111元小比薩優惠。

另，必勝客即日起至3月1日也於門市祭出「大比薩199元、小比薩111元」2大平日限定優惠，大比薩優惠口味有黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、夏威夷、經典三重起司、雙層美式臘腸、哈辣墨西哥、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇； 小比薩優惠口味則包括黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、夏威夷、經典三重起司、雙層美式臘腸、彩蔬鮮菇，提醒台北信陽店、左營車站店不適用此優惠；2月28日優惠暫停1天。

期間加碼還推單點霸王功夫雞翅任一口味，「加1元多吃1件人氣副食」，副食包括金黃薯瓣、黃金雞軟骨（小份）、薯金幣（小份）、黃金和風鱈魚塊（3塊）。