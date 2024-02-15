「刷給年代旅遊才是爭議款」　律師2招解套：把簡單變複雜

記者黃翊婷／綜合報導

292名台灣旅客遭丟包越南富國島、被迫刷卡720美元一事，年代旅遊14日晚間發出公告，表明會盡快釐清相關法律責任，旅客可先向發卡銀行要求「爭議款處理」。但律師林智群認為，「刷給年代的款項才是爭議款吧？」明明把該給的錢付給越南旅行社，再把錢退給旅客就能解決此事，實在不明白業者為何要把簡單的事情變複雜。

▲台灣旅客遭丟包越南富國島。圖為首批返台的旅客。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

年代旅遊14日先是發出7點聲明，反控越南旅行社丟包旅客，後續將主動提告；接著，年代旅遊發布第二則公告，針對旅客被迫刷卡720美元（約新台幣2.2萬元），表明公司會盡快釐清相關法律責任，在此之前，若有覺得權益受損，可以先向發卡銀行要求「爭議款處理」。

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然而，消息公布之後，大多數網友都認為，不應該由旅客自行向銀行提出申請爭議款處理，整起事件再次掀起爭議。律師林智群15日上午在臉書發文評論此事，「刷給年代的款項才是爭議款吧？年代的團給月結嗎？玩回來再給錢行不行？本來是年代跟越南地接旅行社的糾紛，為什麼要變成旅客跟越南旅行社的糾紛？」

林智群表示，業者該做的事情是把錢付給越南旅行社，再退款給旅客，也就是把720美元還給繼續玩的，並全部退費給中間回來的，事情就能解決，「這個總經理喜歡把簡單的事情變複雜」。

不過，對於外界的評論，年代旅遊目前尚未對此做出後續回應。

▼林智群臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／林智群律師）