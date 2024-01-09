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妹子面試遭洗臉！回家卻收二面通知「附帶1任務」　過來人狂搖頭

▲每家公司的面試方式、流程可能會有點不一樣。（圖／視覺中國）

▲每家公司的面試方式、流程可能會有點不一樣。（示意圖／視覺中國，下同）

網搜小組／閔文昱報導

如果履歷符合公司需求，就有機會收到面試邀請，不過近日卻有一名女網友發文表示，她去面試以後，慘被面試官瞧不起與洗臉，本以為會落選，沒想到卻又收到二面通知，但這次還附帶一項「任務」，讓她相當無法理解公司用意為何。貼文一出，馬上釣出過來人出面揭露暗黑內幕，引發熱議。

一名女網友在Dcard發文透露，她前陣子面試一間公司時，不斷被面試官瞧不起與洗臉，雖然知道自己有能力不足的地方，但聽了蠻不舒服的，也覺得大概不會有後續了，不料幾天後卻突然收到二面通知，只是這次公司還出了「面試作業」，要求她針對公司提案做優劣分析，並寫成word報告。

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對此，原PO也納悶求問「不太懂這是什麼意思？如果覺得我能力差，為什麼還找我二面？如果覺得我值得考慮，那為什麼一面要洗臉我？」

▲▼工作面試,面試,求職。（圖／CFP）

貼文一出，不少網友紛紛直言「還沒錄取就要你做狗屁報告，講好聽一點叫面試題目，實際上等他們拿到他們要的資料就謝謝再聯絡」、「不給你面子還叫你幫他打工，叫他吃X」、「有些公司會要應徵者幫他們做報告⋯」、「免錢叫你幫做分析，順便壓你薪水」、「第二段不就是要騙報告嗎？這個辣雞招超常見」。

不過，也有網友建議，「我的話會先思考一件事，面試官在公司是什麼位子，我的職位會很常接觸到這個人嗎？再來，二面我還是會去，聽聽看他們說啥和態度以及待遇，然後，相信自己當下的感受。感受還是很差我不會去，除非待遇好的不行，曾經我就遇到你這樣的情形，但那間公司年終很高我還是去上班了，被那個主管搞得心力憔悴。」

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