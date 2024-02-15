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大陸 大陸焦點 特派現場

福州「免租公寓」內裝曝光！　提供台青赴陸發展「觀察緩衝期」

記者任以芳／福州報導

疫情過後，兩岸恢復交流，不少台灣青年考慮到對岸創業，租房成本是最大考量。福州「台胞公寓率」去年推出50套「免費」公租房，45歲以下，大學畢業想來大陸就業就可申請，前三個月免費，若超過時間沒找到工作可以轉一年免費公租房。實際走訪台胞公寓，內部裝潢一應俱全，完全是「拎包入住」的概念，讓想創業台灣人有緩衝期，同時考驗赴陸創業或工作的決心。

▼ 福州去年推出「免租房」提供想來大陸發展台灣人有落腳處 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 意見、免租公寓 。（圖／記者任以芳攝）

《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》（以下簡稱《意見》），主要針對來福建求學、研習、就業的年輕人，考量赴陸發展最麻煩就是找房子，綜合各方建議後，福建去年推出「免費」公租房服務，目前提供50套房源，剛推出不少台灣青年詢問。

▲▼ 意見、免租公寓 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 意見、青梅、銀行、中華老字號 、公寓 。（圖／記者任以芳攝、梅百華提供）

▲「免租房」前三個月免費入住，提供想創業、工作台青有緩衝期。（圖／記者任以芳攝）

「免費」短期公租房拎包入住

實際走訪位於福州台胞公寓，座落在大型社區裡，一樓提供台灣民眾交流服務中心，還有許多關於台灣元素的裝飾標語。目前共有1000多套出租房源，包含50套「免費」公租房，全部採取人臉辨識開鎖功能，隱私性極高。

「免費」公租房每套單元空間是20坪左右，分為兩個房間，從廚房、客廳、廁所到兩間臥室，都有配套傢俱和家電，包含電冰箱、冷氣、洗衣機、熱水器，甚至連細緻到床墊、衣櫃、以及床罩組都準備好，符合「拎包入住」標準。

至於申請入住條件？福州市人才集團服務公司業務部經理郭林泉介紹，首先必須是45週歲以下的台灣青年，第二個持有本科以上的學歷，第三有意來福建創業就業，可以進入當地人社局「微人社」小程序平台，在台灣家裡就能透過網絡申請。

郭林泉也提醒，申請住房服務，必須提交的相關材料，包括台胞證、學籍證明，如果是創業者要遞交「創業計劃書」，非創業者要填寫就業意向書，送相關單位進行審核。

「免費」公租房註冊時間只有三個月，如果還沒找到工作又想繼續留下來發展，福州市提供青年免費住宿驛站，空間會更大，限定一套房6人共享居住，為期最長可以面免費住超過一年，這段期間都能求職跟創業。等到工作穩定並且開始繳交大陸社保，必須搬離「免費」公租房，轉其他公租房。

▼ 「免租房」設備齊全 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 意見、青梅、銀行、中華老字號 、公寓 。（圖／記者任以芳攝、梅百華提供）

▲▼ 意見、青梅、銀行、中華老字號 、公寓 。（圖／記者任以芳攝、梅百華提供）

▲「公租房」參考裝修，限定找到工作的台灣人可申請。（圖／記者任以芳攝）

「穩定」公租房5千台幣有找

福州晉安區台港澳辦主任劉昌盛介紹申請條件，「在福州市鼓樓、台江、倉山、晉安四城區及大學城（含高新區）有穩定工作，與所服務企事業單位簽訂1年以上勞動合同，或者在上述地區自主創業，為企業法定代表人或個體工商戶負責人。以及本人及其配偶、未成年子女在福州市鼓樓、台江、倉山、晉安四城區及大學城（含高新區）無自有住房。」

公租房的租金一平方米19.6元（單位：人民幣，同下），換成台灣算法是一坪6.3元，分為三種戶型，1人戶配租45平方米戶型（15坪），2人戶配租55平方米戶型（18坪），3人及以上戶配租65平方米戶型（21坪），加上管理費一平方米2.2元。
舉例1人戶配租45平方米戶型（15坪），租金是882元，再加上管理費，租金約1千元（換算台幣約4500元），比起附近租金大約便宜3成。同樣在台北市、新北市租一間15坪大小戶型，平均1.2萬上下。

劉昌盛也指出，長期公租房是2021年11月15號推出，福州市共提供了1050套公租房，目前已經出租一半左右，解決不少來福建創業的年輕人，當然疫情期間來來去去的人也有，台灣那邊的詢問度一直都有。

▲▼ 意見、青梅、銀行、中華老字號 、公寓 。（圖／記者任以芳攝、梅百華提供）

▲「公租房」最便宜房型，月租換算不到5千台幣 （圖／記者任以芳攝）

「公租房」創業省錢停看聽

「長期」公租房推出後，也讓已落地福州工作的台灣民眾享受政策。來自台灣金融人才鄭瑞昇曾在台灣中國信託銀行工作17年，2016年到2019年期間在廈門成立了中國信託廈門分行工作，也更對大陸市場有更進一步瞭解。

政黨輪替後，台資銀行開設新分行的限制，鄭瑞昇於2021年加入廈門銀行福州分行的台商部，後來才趕上公租房優惠政策。鄭瑞昇接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，「我是2022年5月入住，這個政策真的很好，之前住分行附近的樓中樓，隔成樓上樓下，沒有陽台曬衣空間，一個月要2500元（台幣約1.2萬），空間很小。」

經過其他朋友推薦，鄭瑞昇立刻前往台胞公寓的公租房看屋，馬上下訂搬家，他選擇的是一人戶型，大約15坪的空間，一房一廳一衛浴加上陽台，租金含管理費1千多塊人民幣，換算4500元台幣，相較台灣租金省去一半。

房事找到好歸宿，鄭瑞昇工作起來也更踏實，相較之前可以再節省1500元花費，加上台胞公寓鄰近地鐵，距離高鐵站也很近，還有很多商場、餐廳，生活機能便利，是一個很不錯的地段。

▲▼ 意見、免租公寓 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 福州台胞公寓生活機能完整、交通便利。  （圖／記者任以芳攝）

鄭瑞昇也分享，台胞公寓所處的社區面積很大，一共有50棟樓，其中幾棟是專屬的台灣人居住，目前有500多位台灣民眾在這邊安家租屋，人在外地生活，彼此互相照顧，大家經常上下樓串門子。

「對於我的工作來講也非常便利，應該大部分的人直接到廈門銀行開戶辦卡。」鄭瑞昇笑說，「每次公寓有人入住領鑰匙，我順便去樓下擺攤，公租房辦理完，他們馬上接著開戶，我們會提供信用卡、設定線上支付等引導服務。」

身為西進的前輩，鄭瑞昇也分享這兩年在大陸生活心得，本身是金融行業，現在大陸也有越來越多的企業招攬台籍員工，比如廈門銀行成立台商部，希望有更多台灣學生來廈門銀行一起服務台胞、台資企業。

鄭瑞昇說，「其他大陸的銀行也發現，福建方面對於台商的重視程度越來越高，不管是銀行業、保險業都會有工作機會。」

創業方面，鄭瑞昇也舉例想開奶茶店，可以先熟悉、調研環境等，甚至工作一陣子再決定要不要深耕大陸，不要貿然決定，多一點停看聽，「三個月免租公寓政策，確實可以吸引想來創業、就業年輕人。」

鄭瑞昇也指出，「公租房就是實打實的政策，讓台灣民眾安心落腳，降低生活成本，十分重要。」

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