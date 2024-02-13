台灣跆拳道冠軍赴榕開道館　走過疫情壓力！「踢出」創業夢想　

▲ 台青陳燕亭到福州發展跆拳道館 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／福州報導

台灣有許多青年挑戰自我，西進創業發展。來自台灣的跆拳道高手陳燕亭是一位十分優秀跆拳道教練，5年前與朋友決定來福州發展，創造「自強跆拳道館」。期間經歷疫情衝擊，依然堅持夢想，獲得家長與學員支持，陳燕亭接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，在大陸打拚收穫許多堵力與支持，未來繼續深耕大陸市場，希望台灣跆拳道年輕教練來福州創業，一起做兩岸交流。

來自台灣的陳燕亭出生於1988年，初中開始練習跆拳道，經過努力獲得世界跆拳道聯盟國際五段，曾連續斬獲四屆台灣冠軍，2010年亞洲杯榮獲銅牌，2017年是她職涯轉換期，受邀來福建福州參加交流活動，發現當地跆拳道市場潛力。

▲陳彥亭從無到有，在大陸扛起自己事業。（圖／記者任以芳攝）

陳燕亭也分享，2017年之前自己還沒30歲，日子過得很舒服，當時在台北有120多位學生，平均一個月最多8萬多台幣，白天備課、晚上教學，日子過得很自在，直到親阿姨問她，「要不要來福州交流？」，成為她人生轉折點。

「我當時來有嚇到，福州五一廣場密密麻麻都是人，有人跳廣場舞，還有孩子奔跑，人真的好多。」眼前的場景，讓陳燕亭心裡有不一樣想法，考量自己30而立，台北道館競爭激烈，經過幾番掙扎，2018年陳燕亭與搭擋張雅雯帶著10萬人民幣創業基金西進，準備在福州開辦人生第一間自強跆拳道館。

陳燕亭也解釋，台灣開設道館必須在規定範圍內，大陸沒有幾公里以內開館的限制，但是過來福州後，正好出台關於校外培訓機構的新規定《福建省校外培訓機構設置標準（試行）》（簡稱《標準》），其中一項校外培訓機構總建築面積不少於200平方米（換算台灣約最少70坪以上），其依法設立的分支機構或培訓點實際使用的辦學場所面積不少於150平方米。

▲陳燕亭手把手教導每一個動作 。（圖／記者任以芳攝）

這項規定也讓陳燕亭初期有些卻步，「開設培訓機構，必須有200平方米的空間，還要有家長休息、孩子更衣室、廁所等設施，對我初期成本壓力很大，福州市區的200平方米一個月可能1到2萬人民幣（換算10萬台幣），再加上物業水電，成本壓力巨大。」

後來在阿姨幫助下找到開設道館，陳燕亭在大陸創業期間更換4次場地，她也向記者說，「我阿姨也很直白的提醒，不要想靠（對台）政策，如果有適合就去申請，單靠政策活不下去。」言下之意，還是得靠自己努力。

陳燕亭與張雅雯開始面臨許多挑戰，深入瞭解福州市場，學習大陸的推廣方式，透過她們堅持自己特色，與口碑積累，逐漸打開了市場，2019年道館的學生數量達到了40多名，眼下事業剛有起色，遇到三年疫情衝擊。

回顧2020年年初爆發新冠肺炎疫情期間，陳燕亭回到台灣七個多月無法來福州，期間與學生家長保持線上聯絡，同年夏天又回到福州繼續經營道館，當時外界疑惑疫情沒結束，兩岸防疫隔離也很麻煩，為何還會還回來？答案是，人與人的相處感動了陳燕亭。

▲陳燕亭與學生互動，嚴格也親和，亦師亦友 。（圖／記者任以芳攝）

記者採訪觀察，陳燕亭教學風格嚴謹認真，經常一個眼神或動作，馬上讓忘情聊天的孩子們安靜下來，她很注重教學細節和基本功的訓練，有嚴厲的一面，下課後有如鄰家姊姊，耐心培養孩子的自信心和自律性，

一旁陪上課家長都能感受陳燕亭的用心，也很支持她的教學方式，自強跆拳道館的學員們在大陸跆拳道比賽取得不錯成績，時間久了，幾位投緣的家長們成為陳燕亭「鐵桿」好友。

陳燕亭分享，疫情有一年，家長直接說中秋節去他家吃飯，孩子的爺爺親自下廚，這件事讓她十分窩心，「有一種別擔心，我們都在，不是沒有家人的，包括遇到事情，家長都會幫忙。」

▲陳燕亭未來想培育台灣年輕教練來大陸發展，一定要對方親自來對岸考察後再決定。（圖／記者任以芳攝）

還有一次出差回福州下大雨叫不到車，打給家長求救，對方馬上開車去車站載她回家。陳燕亭說，「或許聽來都是小事，家長們都願意幫忙，我們就像朋友一樣，也是讓我想再回福州的動力。」

如今學員回流有八成以上，談到未來規劃？陳燕亭也說，「雖然大陸市場真的很巨大，自己也在思考，未來從台灣找教練要用什麼樣的方式去吸引，把人帶過來交流最直觀。」

「就像當年的我一樣，當時來到福州覺得這邊人很多，市場夠大，所以我決定過來」，陳燕亭說。與其告訴對方這邊有多好，不如他們親自來感受，讓他們真的喜歡這座城市，感受這邊氛圍。未來她也希望多做兩岸交流，讓有興趣教練或年輕孩子來走走看看，了解之後再決定是否到大陸發展。