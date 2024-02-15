中市停車場綠美化　打造城市小綠洲

▲臺中市政府大力推動綠美化，於停車場、吊車場擴大種植綠圍籬，讓停車場變成小綠洲。（圖／臺中市政府提供，以下同）

生活中心／綜合報導

臺中市目前有多處正在建設立體停車場，完工後除可讓停車空間大增外，交通局更展開綠美化計畫，把停車場變成城市小綠洲。截至今(113)年2月，共59處停車場及2處拖吊場，包括水湳中央公園創研22、26、大甲黎明停車場、后里復興停車場等已成功綠美化，並持續擴大植栽綠籬作業增添新風貌，帶來舒適宜人景觀，為停車場增添不同色彩。

▲停車場綠美化作業持續進行中，選擇耐久品種確保長期營運景觀。

「臺中市政府重視市民的聲音，改善停車場環境，綠美化後成為城市耀眼的亮點！」交通局長葉昭甫說明，停車場改造計畫核心就是擴大綠美化，選擇具有美化環境和耐久性的植物品種，確保綠籬能在長期營運中保持美麗景觀，同時對環境具有良好影響。未來將持續在各停車場及拖吊場周邊種植豐富多樣的綠色植物，建立一道綠色生態屏障。

▲正在建造中的興中立體停車場，以「停車場垂直公園化」規劃，將美觀、環保、生態合而為一。

除了美化既有停車場外，臺中市交通局更針對目前興建中的停車場，結合綠化理念，例如預計114年中啟用的興中立體停車場，有別於傳統的僅限於地面上的綠化景觀設計，特別引入垂直綠化概念，推動「停車場垂直公園化」，選擇不同植物種類，藉由植被沿建築物或構築物立面鋁花格網等進行攀附，使牆面達綠化效果，讓停車場外觀綠籬猶如公園中的立體森林，將美觀、環保、生態合而為一，提供可凈化空氣、降低噪音和熱島效應的綠色屏障，改善城市環境。

興中立體停車場特別以公園概念融入停車場設計，在配置上縮減停車場量體以增加綠地範圍，於成功路及興中街規劃活動廣場及都市帶狀多功能空間，透過綠化周邊景觀，打造優美的公園綠地，讓民眾多了一處綠地休憩空間，也賦予停車場更多不同的使用價值，提升當地的生活品質，為城市創造獨特之美。

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