陸漁船被追翻覆2人溺亡！國台辦：民進黨當局粗暴對待大陸漁民

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一艘快艇14日於金門海域越界捕魚，並疑似拒檢蛇行，在被金門海巡追緝時翻覆，導致船上4人落海，其中2人搶救後不治身亡。大陸國台辦晚間表示，「我們對遇難同胞及其家屬表示深切哀悼與誠摯慰問，對春節期間發生這樣一起嚴重傷害兩岸同胞感情的惡性事件向台方表達強烈譴責。」

國台辦發言人朱鳳蓮指出，多年來，他們秉持「兩岸一家親」理念，為保障兩岸漁民正常作業做了大量工作，特別是在沿海多地設立台灣漁民接待設施，為台灣漁船和漁民提供避風、補給、搶險、救助等相關幫助。

▼國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

朱鳳蓮強調，反觀台灣方面，一段時間以來，民進黨當局以各種藉口強力查扣大陸漁船，以粗暴和危險的方式對待大陸漁民，這是導致這起惡性事件發生的主要原因。

朱鳳蓮說，「我們強烈要求台方立即查明事件真相，協助罹難漁民家屬妥善處理善後事宜。我們正告台灣相關方面，要尊重兩岸漁民在台灣海峽傳統漁區作業的歷史事實，確保大陸漁民人身安全，切實杜絕此類事件再度發生。」

第九（金門）海巡隊CP151艇14日在金門北碇東1.2浬海域附近執行巡邏勤務，期間發現一艘陸籍快艇在禁止水域內越界捕魚，於是上前驅逐，但快艇蛇行拒檢，海巡隊艦艇於是展開追緝。

不料，在追逐的過程中，陸籍快艇失控翻覆，導致船上4人落海。海巡隊發現情況之後，立即上前展開救援，不幸的是，落水的4人當中只有2人生還、另外2人則不幸溺斃。

▼海巡將落海的漁民救起，其中2人搶救後不治身亡。（圖／記者林名揚翻攝）

