陸股為何全球獨跌？　陸媒：有利企業融資「不利投資人獲利」

▲滬指在2月5日盤中創下5年來的新低。（圖／CFP）

文／中央社

陸股近9個月來陷入大空頭走勢，滬指更在2月5日盤中創下5年來的新低，讓許多慘賠的股民質問為什麼「全球皆漲我獨跌」，而且大跌。中國媒體直指，陸股是個「有利於企業融資，不利於投資者獲利」的市場。

2023年5月初，滬指從3418點的波段高點反轉向下，今年以來跌勢加劇，2月5日盤中更跌到2635點，創下2019年2月以來新低。這9個月，陸股光是指數就跌掉近23%，而股價腰斬甚至再腰斬的個股，更已不計其數。

相形之下，台股2月5日已經以1萬8096點封關，同樣的9個月，指數上漲逾16%。農曆年後，台股普遍被看好有機會挑戰2022年1月創下的1萬8619點歷史新高。

再看規模比台股大得多的股市。2月上旬，美股道瓊指數已經突破3萬8000點，不但持續寫下歷史新高，近3個月的漲幅更超過20%；至於歐股的歐盟50指數（Euro Stoxx 50）已攻上4600點，創下23年來的大波段新高，近3個月的漲幅也有14%。

▲近9個月，陸股光是指數就跌掉近23%。（圖／CFP）

在亞洲，日本的日經指數也已突破3萬6000點，已經直逼1990年代初期經濟泡沫化前的歷史高點，而過去1年的累計漲幅更超過40%，即使納入新興市場國家在內，日股仍被評為全球最具投資價值的市場。

至於最近引起中國股民熱議的印度股市，孟買指數20年來從3000點上下，漲到2月上旬的7萬2000點，大漲23倍；若從2020年開始計算，指數漲幅也直逼2倍；即使只計算過去1年，漲幅也超過20%。

有中國股民在網路上質問，為什麼號稱經濟成長率5.2%、在全球名列前茅的中國，股市卻跌跌不休？不但與經濟成長完全無法匹配，更讓人懷疑是經濟成長率的數字有灌水？還是主管官員的腦子有進水？

三聯生活週刊日前報導，很多股民及法人試圖從「技術層面」尋找原因，但都難以解釋陸股近日的暴跌走勢。但報導直指，陸股多年來走勢「牛短熊長」，而且是一個「有利於企業融資，不利於投資者回報（獲利）」的市場。對於投資人特別是散戶，在這樣的機制下想要獲得長期回報，基本上有如火中取栗。

報導指出，健康合理的股市，應是在上市公司融資和投資人回報之間取得平衡，只有投資人獲得良好回報，才能支持上市公司募集更多資金，形成長期良性循環。然而，陸股過於偏重融資功能，便相對擠壓了對投資人的回報。

根據報導，陸股2018年的IPO融資額不到人民幣2000億元（約新台幣8800億元，下同），但到2022年卻膨脹到5600億元，甚至超過全球市值居冠的美股，但當時陸股總市值還不到美股的2成。即使2023年降到3600億元，還是處於高檔水準。

報導指出，當陸股大量資金被上市公司的IPO及各種再融資吸收後，再推動股價上漲的資金便相對有限，股價上漲就會缺乏足夠的資金推動。更重要的是，大量新股日積月累地上市後，便形成了巨額的出脫力量，進而成為市場上潛在但巨大的空頭來源。

雖然中國證監會1月中旬公開喊話，指陸股當時的估值水準已在歷史低檔，具備較高的長線投資價值，然而陸股此後仍然大跌，股民更不敢貿然低接。主要原因是，即使估值低，但在經濟成長率大幅放緩下，上市公司獲利勢必惡化，目前看起來，位在低檔的本益比就會迅速上揚，股價便會繼續向下反映。

報導指出，長期來看，股市是宏觀經濟的指標。儘管中國2023年的經濟成長率達到5.2%，在全球處於領先水準，但投資的核心和精髓在於預期。市場對將來的預期如何，才能真正決定股市未來的方向。

報導直指，如果投資人對經濟建立起足夠的信心，陸股最終就有可能迎來牛市。反之，如果陸股的下跌趨勢不能盡快逆轉，就有可能形成「相互踩踏」，形成更大的股災。