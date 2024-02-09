A股血洗一片！34歲私募股神「瘋傳賠光」證實死亡　1天前最後發文

▲曹欣去世。（圖／翻攝自財新）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸股市震盪中，股民被血洗！據陸媒體報導，上海天理私募股權創辦人曹欣（後更名為曹邦訊）因「心理健康」因素突然離世，享年34歲。他的社交帳號在去世前一天還在發文，表示「今年開始重點放到海外」。

據《深藍財經》報導，此前，一張對話紀錄在社交媒體上小範圍流傳，截圖稱，上海一私募量化基金管理人跳樓去世。不少人因此懷疑，去世的就是天理資本創始人曹欣，疑似與近期市場的震動有關。

知情人士表示，天理資本不存在網傳的「加杠杆投資」，公司是做一級市場股權創投的。

公開資料顯示，曹欣生於1990年，後更名為曹邦訓，是廈門大學學士，上海交通大學上海高級金融學院2019級MBA。在公開資料中，曹欣是天理（上海）資產管理有限公司的創始合夥人，中蓉控股集團有限公司董事長。有業界人士表示，曹欣在業內享有很高的聲譽，他有著「股權投資之王」、「私募股神」等美譽。

曹邦訓的個人微博帳號最後一條停留在1月28日，內容為訪問印尼雅加達，考察出海市場。並表示，「今年開始重點放到海外。」

而這也是曹邦訓微博中少有的發表投資相關的內容，此前他更多的是分享自己跑步，參加馬拉松，以及亞沙會等活動的相關內容。

不過值得注意的是，此前他還曾在微博上發文感歎世事無常，要活在當下。當時他還表示，活在當下的標準是，假如下一刻就死掉，也不會有遺憾。

▲他生前最後發文。（圖／翻攝自深藍財經）

公開資料顯示，天理資本成立於2016年，隸屬於中蓉集團。天理資本是專注中國科技產業股權投資的專業私募基金管理機構，長期深耕先進製造、人工智慧、工業軟體、新能源等領域，已投資數十個專案，並與多個地方政府及產業集團建立了戰略合作關係。

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