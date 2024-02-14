民進黨2026選將點兵　高雄台南初選廝殺山雨欲來

▲陳亭妃、王定宇、林俊憲（由左至右）。（圖／翻攝自Facebook）

記者呂晏慈／台北報導

總統大選落幕，民進黨即將啟動2026年地方選舉佈局，面對黨內初選山雨欲來，不少有志更上層樓的綠營要角躍躍欲試，例如競爭者眾的台南市，立委王定宇、林俊憲、陳亭妃均被視為潛在人選；高雄市方面，包括立委賴瑞隆、許智傑、林岱樺，甚至屏東縣前縣長潘孟安、勞動部長許銘春等人都在名單上，但最終由誰出戰尚不明朗。

民進黨經歷2022地方選舉挫敗後，執政縣市數量銳減至「4加1」，僅剩嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣，其中，包括嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁兩屆任期均將屆滿，民進黨循例會展開黨內初選作業，但除了嘉義縣情勢較單純，以成功取得三連霸的立委蔡易餘呼聲高，其餘台南市、高雄市都可能面臨初選競爭狀況。

台南市方面，賴清德子弟兵、派系色彩為新潮流的林俊憲，過去曾是正國會大將的陳亭妃，以及湧言會召集人王定宇等3人均已經開始勤走基層，頻頻「跨區」出席公開行程與民眾搏感情。賴清德農曆春節期間回到台南市廟宇參香祈福時，林俊憲、陳亭妃、王定宇都現身，緊緊跟在賴身邊，爭取曝光度。

高雄市部分，地方人士不諱言，由於國民黨人選早已出爐，民進黨基層焦慮感早已浮現，期待能夠儘早產出人選，對戰國民黨立委柯志恩。在所有潛在人選中，原本被視為角逐市長有力人選的湧言會前立委趙天麟去年因緋聞案退選，如今是否能延續仕途仍是未知數，而新潮流內部競爭者眾，除了許銘春之外，賴瑞隆、許智傑也獲評潛在人選，另外正國會資深立委林岱樺挑戰7連霸成功，在舊縣區的組織實力亦不容小覷。

▲許銘春、賴瑞隆、許智傑、林岱樺（由左至右）。（圖／翻攝自Facebook、ETtoday資料照）