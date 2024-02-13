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跳船失敗「秒遭貨輪壓碎左腿」！他想搶頭香上岸　血肉模糊急送醫

▲▼巴西男子雙腳被貨輪壓碎。（圖／翻攝臉書）

▲巴西男子跳船失敗，左腳遭貨輪壓碎。（圖／翻攝臉書）

記者吳美依／綜合報導

巴西一名27歲男子搭船時，想要「搶頭香」第一個上岸，未料跳船時卻未算準距離，整個人懸掛在碼頭邊緣，來不及爬上去，就被正要停靠的貨輪壓碎左腿，當場血肉模糊、緊急送醫，而意外瞬間都被監視器拍下。

現場畫面顯示，一艘載滿汽車的貨輪緩緩駛入港口，而男子身穿紅衣白褲，走到貨輪前端縱身一躍，卻沒有成功登陸，反而勉強攀在碼頭邊緣，他明顯驚慌、試圖把身體撐起來，但就在此瞬間，遭到靠岸貨輪壓住。

社群媒體流傳的照片顯示，男子右腿出現很深的傷口，左腿則已經血肉模糊，他蜷縮在地，痛苦地哭泣與哀號，圍觀路人紛紛上前協助。

Portal CM7等巴西媒體報導，此案10日上午7時許發生於亞馬遜河主要支流塔帕若斯河（Tapajós River）河畔，受害者潘托哈（Luiz Henrique da Silva Pantoja）被快艇送至最近城鎮伊泰圖巴（Itaituba）就醫，但最終依然被迫截肢左腿。

船運公司發布聲明表示，船員發現潘托哈受傷後，立即提供了必要協助，他們對於受害者發生的事情感到遺憾，也希望對方早日康復。當局已經展開相關調查。

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