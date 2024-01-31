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吃河豚「嘴突發麻」！他直奔醫院秒心臟驟停　搶救35天喪命

▲▼吃河豚「嘴突發麻」！他直奔醫院秒心臟驟停　搶救35天慘死。（圖／翻攝自X）

▲馬格諾從未處理過河豚，因此不知道該如何把有毒的部位完全去除，因而喪命。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

巴西一名男子在食用朋友送給他的河豚後中毒身亡，而與他共食的朋友雖然成功活下來，但因為毒素影響神經系統，導致他至今仍無法正常走路。專家指出，河豚體內含有劇毒的河豚毒素（Tetrodotoxin），光是一條河豚就足以使30名成年人死亡。

根據《國家地理雜誌》報導，來自巴西的馬格諾（Magno Sergio Gomes）是3名孩子的父親，他日前收到朋友送的河豚，於是與另一名友人一同烹調食用。兩人先是把河豚的內臟掏出，去掉肝臟，之後便將其加熱煮熟，並配著檸檬汁食用。

馬格諾的妹妹米里安（Myrian Lopes）說，「我們不知道河豚是來自哪裡，是捕撈還是養殖的。他們把河豚洗乾淨就拿來吃了，我哥哥以前從未處理過河豚。」

▲▼河豚。（示意圖／CFP）

▲河豚毒素足以使人喪命，且至今仍未有解毒劑。（示意圖／CFP）

馬格諾和朋友吃完河豚約45分鐘後便開始出現不適症狀。馬格諾感到嘴巴發麻，於是與妻子一起開車去醫院，然而當他抵達醫院後，嘴巴發麻的症狀更加嚴重，還開始噁心想吐，隨後馬格諾突然心臟驟停，持續了8分鐘。

醫療團隊隨即替馬格諾插管，並安裝維生設備，但是馬格諾卻沒有恢復。毒素很快進入他的腦部，嚴重影響大腦，造成不可逆的傷害。馬格諾在醫院搶救35天，最終仍不幸離世。

跟馬格諾共食河豚的朋友則是奇蹟似地存活，然而他雖已經出院，但是因為毒素影響到神經系統，因此至今仍無法正常走路。

事實上，在巴西至少有20種河豚，經常出現在海岸，但是幾乎都含有河豚毒素，而河豚毒素是劇毒，少量攝入會導致神經麻木，大量攝入則會使得心臟驟停。專家也指出，光是一條河豚的毒素就足以使30名成年人致命，毒性更是氰化物的1200倍，且至今沒有解毒劑。

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