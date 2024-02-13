夢想成為YouTuber網紅？5步驟教你打掛99%人

▲夢想當YouTuber網紅？冒牌生教大家關鍵5步驟打掛99%人。（圖／Unsplash）

生活中心／綜合報導

2023年新鮮人職業大調查發現，成為知名YouTuber網紅一舉奪得冠軍，成為年輕人心目中的夢幻職業，經常不藏私指導粉絲行銷技巧的知名作家、社群經營達人冒牌生，近期再度推出新書指導對於想經營YouTube、IG、抖音或其他的自媒體平台的新手，從零開始走完一段完整的社群經營過程。陪伴大家想累積個人品牌或增加額外收，特別整理出5步驟直接打掛99% 的人！

步驟一：找出你的定位

你的帳號如果總是發表一些生活小片段，你會發現連朋友都不會按讚。既然朋友都不會按了，更何況是陌生人呢！所以確定好自己的規畫，在IG、抖音裡，你要賣什麼東西？怎麼賣？賣給誰？這就叫「定位」。

再選擇領域，你擅長什麼？喜歡什麼？身分是什麼？能夠學誰？別人做得怎麼樣？你想找的人是誰？選題是不是他們想看的？

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步驟二：找出你的靈感簿

你不會做，你可以學！找出一個好的靈感簿至少能節省三個月的時間，對標帳號要對標什麼？對標產品和選題。你可以參考他的選題、拍攝邏輯、文案順序，不要先追求與眾不同，要找出網感再做差異。這時候你已經熬走20% 到30 % 以上的人了！

步驟三：至少做出30 則貼文

80% 以上的人做IG、抖音的時候，是做不出三十則貼文的，更別說每天發一部了！兩三天發一部，你就會需要整整2 ∼ 3 個月時間，如果能做到這一步，就真的比很多人都要強，大部分的人不超過三個月心態就崩了，覺得自己做了沒成效，迷惘了，撞牆了，但過不了社群經營的焦慮期，是不會成功的。

步驟四：持續優化和復盤

當你出現爆款的時候要複製！把爆款複製100 遍。雖然選題類似，但具體內容不一樣，這樣才能滿足平台的演算法，並觸及更多陌生的用戶累計粉絲。

優化是，當你發現這個選題拍了很多30 次，但不紅！那就不要拍了，你不需要有很多選題，你只需要生產出一套能打的帶貨文案就可以了。

步驟五，調整好心態

很多人不超過三個月心態一定會崩，會迷茫、會焦慮、會困惑，找很多老師問，該怎麼辦？這種作法無可厚非，因為你慌。但請一定要調整好心態，至少相信自己能堅持下來，只要你自己足夠積極，相信你自己能突破，最終才有可能成為那的百分之一。

詳細內容可參考布克文化出版《流量變現筆記超級個人IP時代IG抖音增粉的52個練習》。