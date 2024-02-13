　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

夢想成為YouTuber網紅？5步驟教你打掛99%人

▲▼夢想當YouTuber網紅！5步驟教你打掛99%人。（圖／Unsplash）

▲夢想當YouTuber網紅？冒牌生教大家關鍵5步驟打掛99%人。（圖／Unsplash）

生活中心／綜合報導

2023年新鮮人職業大調查發現，成為知名YouTuber網紅一舉奪得冠軍，成為年輕人心目中的夢幻職業，經常不藏私指導粉絲行銷技巧的知名作家、社群經營達人冒牌生，近期再度推出新書指導對於想經營YouTube、IG、抖音或其他的自媒體平台的新手，從零開始走完一段完整的社群經營過程。陪伴大家想累積個人品牌或增加額外收，特別整理出5步驟直接打掛99% 的人！

步驟一：找出你的定位
你的帳號如果總是發表一些生活小片段，你會發現連朋友都不會按讚。既然朋友都不會按了，更何況是陌生人呢！所以確定好自己的規畫，在IG、抖音裡，你要賣什麼東西？怎麼賣？賣給誰？這就叫「定位」。
再選擇領域，你擅長什麼？喜歡什麼？身分是什麼？能夠學誰？別人做得怎麼樣？你想找的人是誰？選題是不是他們想看的？

[廣告]請繼續往下閱讀...

步驟二：找出你的靈感簿
你不會做，你可以學！找出一個好的靈感簿至少能節省三個月的時間，對標帳號要對標什麼？對標產品和選題。你可以參考他的選題、拍攝邏輯、文案順序，不要先追求與眾不同，要找出網感再做差異。這時候你已經熬走20% 到30 % 以上的人了！

步驟三：至少做出30 則貼文
80% 以上的人做IG、抖音的時候，是做不出三十則貼文的，更別說每天發一部了！兩三天發一部，你就會需要整整2 ∼ 3 個月時間，如果能做到這一步，就真的比很多人都要強，大部分的人不超過三個月心態就崩了，覺得自己做了沒成效，迷惘了，撞牆了，但過不了社群經營的焦慮期，是不會成功的。

步驟四：持續優化和復盤
當你出現爆款的時候要複製！把爆款複製100 遍。雖然選題類似，但具體內容不一樣，這樣才能滿足平台的演算法，並觸及更多陌生的用戶累計粉絲。
優化是，當你發現這個選題拍了很多30 次，但不紅！那就不要拍了，你不需要有很多選題，你只需要生產出一套能打的帶貨文案就可以了。

步驟五，調整好心態
很多人不超過三個月心態一定會崩，會迷茫、會焦慮、會困惑，找很多老師問，該怎麼辦？這種作法無可厚非，因為你慌。但請一定要調整好心態，至少相信自己能堅持下來，只要你自己足夠積極，相信你自己能突破，最終才有可能成為那的百分之一。

▲▼夢想當YouTuber網紅！5步驟教你打掛99%人。（圖／布克文化）

詳細內容可參考布克文化出版《流量變現筆記超級個人IP時代IG抖音增粉的52個練習》。

ET快訊
初三初四「差很大」！1圖看今晨天氣　鄭明典：整個反轉
快訊／07：58規模4.4地震　最大震度4級
林襄真的要變「小龍女」？　經紀人證實「接新工作」
女部落客一家12口遭丟包越南　凌晨「還在找飯店」：返台提告
初四了！清晨6℃「下波變天降9度」　強冷空氣時間曝
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蘇花改試辦「白牌機車」通行！最快7月上路　春節、連假擬不開放

快訊／07：58規模4.4地震　最大震度4級

初三初四「差很大」！1圖看今晨天氣　鄭明典：整個反轉

「1讚10元」安太座紅包金額出爐！夫妻對話曝　醫：挖坑給自己跳

夢想成為YouTuber網紅？5步驟教你打掛99%人

2024「財運旺到爆」生肖Top5！第3名數錢數到手抽筋

花3000刮中300萬！　彰化小夫妻懷「龍寶寶」帶財刮出好多0

初四了！清晨6℃「下波變天降9度」　強冷空氣時間曝

被丟包富國島氣炸！　18人自行返台還遭逼簽切結書

初四北向車潮湧現！國道「11處地雷路段」先避開　國5連塞16小時

金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

男吃花枝丸噎死相驗結果出爐　家人悲痛搶救...現場畫面曝光

酋長隊逆轉衛冕成功！泰勒絲衝下場熱吻男友

4男狂嗑1公尺必勝客巨大披薩　13mins暴風完食！爽拿1萬元

「國樂正妹」歷經人生變動轉行當房仲　曝：收入翻5倍

鬆獅蜥讓飼主幫脫皮！　乖巧不動過程超療癒❤

蘇花改試辦「白牌機車」通行！最快7月上路　春節、連假擬不開放

快訊／07：58規模4.4地震　最大震度4級

初三初四「差很大」！1圖看今晨天氣　鄭明典：整個反轉

「1讚10元」安太座紅包金額出爐！夫妻對話曝　醫：挖坑給自己跳

夢想成為YouTuber網紅？5步驟教你打掛99%人

2024「財運旺到爆」生肖Top5！第3名數錢數到手抽筋

花3000刮中300萬！　彰化小夫妻懷「龍寶寶」帶財刮出好多0

初四了！清晨6℃「下波變天降9度」　強冷空氣時間曝

被丟包富國島氣炸！　18人自行返台還遭逼簽切結書

初四北向車潮湧現！國道「11處地雷路段」先避開　國5連塞16小時

疫情高峰！新冠、流感最多　醫示警3類人注意

轉戰「人造石」產業　前統一獅投手斜槓潛水教練

「晚安小雞」直播扮豬仔闖詐騙園區！驚見血手印　遭暴打失聯

蘇花改試辦「白牌機車」通行！最快7月上路　春節、連假擬不開放

運將「路邊暫停一下」　輕易騙走乘客40萬勞力士

快訊／07：58規模4.4地震　最大震度4級

新田真劍佑遭爆「錄台綜」耍大牌！逼製作人泡奶茶…天熱停拍吃燒烤

美國印太戰略發表2周年！白宮強調「美日韓同盟」：取得重大進展

現任內閣平均在任37.5個月　主計長朱澤民唯一8年老臣

小孟老師／2月13日星座運勢　「穿搭先看幸運色」天蠍紫牡羊橙

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

年輕妹出門「改拿1款包包」！一票人超愛：輕又能裝

初四迎神！踩「5禁忌」恐敗光財運

初四了！清晨6℃「下波變天降9度」　強冷空氣時間曝

初四接神7禁忌！小氣恐害整年財運衰

14縣市低溫特報　2縣市有6度以下機率

女部落客遭丟包越南　凌晨還在找飯店過夜

屏東男違停買飲料！她反錄影大喊：檢舉達人在這

3星座桃花滿滿　真愛甜蜜到白頭

忘年會高衩妹熱舞！長官祭1萬要護理師明年跳

快訊／07：58規模4.4地震　最大震度4級

黃大米再轟歐洲行：連住3天兵馬俑會崩潰

台團越南遭丟包　苦主：大家現金不多

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

更多熱門

相關新聞

網紅控隆鼻眼瞎　醫美診所查無過失

網紅控隆鼻眼瞎　醫美診所查無過失

網路專欄作家「冒牌生」楊立澔指控，他在2017年到台北車站附近的醫美診所動隆鼻手術，卻導致右眼失明、部分鼻樑潰爛，控告診所曾姓醫師、陳姓負責人涉業務過失重傷害罪，但台被地檢署調後，根據醫審會鑑定認為，醫師處置何於醫療常規等理由，認定醫師和診所後續處置無過失，9日處分不起訴。

冒牌生提「陪伴憂鬱10個建議」

冒牌生提「陪伴憂鬱10個建議」

隆鼻變瞎眼...冒牌生控醫療疏失　診所發聲明回應

隆鼻變瞎眼...冒牌生控醫療疏失　診所發聲明回應

網紅隆鼻結果眼瞎　「冒牌生」求償1500萬

網紅隆鼻結果眼瞎　「冒牌生」求償1500萬

失戀必看！不回頭就是最短路程

失戀必看！不回頭就是最短路程

關鍵字：

冒牌生

讀者迴響

熱門新聞

台網紅闖柬埔寨KK園區遭暴打！

年輕妹出門「改拿1款包包」！一票人超愛：輕又能裝

越南地接社還原始末：只一直說要匯了

初四迎神！踩「5禁忌」恐敗光財運

木星拉提手術失敗：超像開山老妖

晚安小雞柬埔寨直播失聯！「找不到人」導遊也失蹤

吃花枝丸噎死相驗結果出爐　悲痛搶救現場畫面曝

初四了！清晨6℃「下波變天降9度」　強冷空氣時間曝

初四接神7禁忌！小氣恐害整年財運衰

14縣市低溫特報　2縣市有6度以下機率

賈靜雯PO全家福拜年！　梧桐妹「同框孫志浩」甜笑

李多慧IG小帳辣爆！　隔4個月曝「14秒性感扭腰片」

林襄疑加入味全龍！　「經紀人新身分」洩端倪

苗栗女跨越雙黃線遭撞飛　腦漿四溢慘死

台南公園驚見「嬰屍頭顱」　警追出生母棄屍

更多

最夯影音

更多
金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios

金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios
跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面