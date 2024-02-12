把爛醉女友人丟包大馬路！害遭小黃撞死　日男涉殺人被逮

記者王佩翊／編譯

日本沖繩縣1月27日發生一名爛醉女子凌晨躺在昏暗大馬路上慘遭計程車撞死的事故。然而警方事後調查卻發現案情不單純，女子竟是遭另一名男性友人蓄意丟包在國道上，因此12日依殺人嫌疑再度逮捕該名涉案男子。

根據《沖繩電視台》報導，沖繩縣宜野灣一條從北谷通往那霸的國道1月27日凌晨2時5分發生車禍。一名58歲女子躺在大馬路上被路過計程車撞死，而現場路燈稀少，因此視線不良，計程車司機經過時並未發現路上有人。

事故現場為單側3線道的直線道路，計程車司機撞上女子後隨即通報警消，然而女子雖馬上被送往醫院搶救，但是隨即被宣告死亡。

警方根據現場狀況與其他目擊者證詞判斷，案情恐不單純，因此同時以事故與犯罪2個方向展開調查，並封鎖該道路進行鑑識作業，投入大量警力搜尋更多目擊者，同時調閱監視器畫面。

警方事後發現，該名女子當天曾與另一名30歲的男性友人喝酒，隨後就被男子遺棄在國道的大馬路上，疑似是故意要讓她被車撞。兩人最初一同搭乘計程車移動，但是女子疑似因為酒醉嘔吐，因此與男子在途中下車。

附近民眾表示，事發當天曾經在深夜聽到男女爭吵的聲音，不排除男子在犯案前曾與死者發生爭執。男子目前已經因涉及其他案件遭到逮捕，警方12日將依殺人嫌疑再度將其逮捕。