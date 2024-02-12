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社會 社會焦點 保障人權

開大車分心「包夾轎車」！他活命卻無力自理　肇事男賠錢換嘸緩刑

▲▼國道3號北向244公里處3車連環撞，小客車車尾嚴重毀損，4人送醫。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲國道3號竹山段一輛大貨車撞上轎車，轎車駕駛雖活命，但目前生活已無法自理。（圖／資料照，下同）

記者黃資真／綜合報導

國道3號北向244.1公里處竹山路段去年2月11日上午發生一起嚴重車禍，官姓男子駕駛大貨車行經該路段時，因分心疏於注意前方車輛動態，不慎撞上載有一家三口的轎車，再撞上前方的聯結拖車，導致75歲張姓駕駛受有顱內出血、骨折等重傷害，一審依過失致重傷罪處官男7月有期徒刑，二審雙方雖達成和解，但官男曾有過失傷害、酒駕等前例，將刑期酌減為6月，不宜宣告緩刑。

本案發生在2023年2月11日上午10時50分，官男駕駛大貨車行經國3北向244.1公里處時，因分心觀看高速公路路標看板，反倒未注意車前狀態，因此在未保持距離的狀態下，撞上前方轎車，導致轎車再失控撞上前方的聯結拖車，當場被包夾，車尾、車頭皆嚴重變形。

警消獲報到場，將車內的張姓、鄭姓夫妻倆，以及女兒送醫救治，其中張男受有創傷性顱內出血、腰椎第1節壓迫性骨折、左肩撕裂傷，鄭妻左側肋骨多發性閉鎖性骨折、額頭撕裂傷約4公分長、頭部挫傷，女兒左側肋骨多發性閉鎖性骨折、左側前胸壁挫傷、左側手部挫傷，傷勢皆不輕。

不過，受傷最嚴重的張男歷經就醫治療後，雖意識狀況逐漸恢復，惟其因傷造成功能退化，肢體協調性差，即使肌力恢復仍行走不便，生活無法自理，須24小時專人照顧，已達身體及健康重大不治之重傷害程度。

▲▼國道3號北向244公里處3車連環撞，小客車車尾嚴重毀損，4人送醫。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲大貨車車頭凹損。

檢方調查後，認定官男疏於注意與前車保持隨時可以煞停之距離，並注意車前狀況，隨時採取必要之安全措施，卻疏於注意，導致事故發生，依過失重傷害罪將官男起訴。

一審法官認為，依當時路況，現場天候係晴天、日間自然光線、柏油路面乾燥無缺陷、無障礙物及視距良好，尚無使官男不能注意之情事，卻疏於注意，使張男受有重傷害、妻子女兒受有傷害，因此具有因果關係，考量官男未與傷者家屬達成和解，依過失重傷害罪處7月有期徒刑。

官男不服提上訴，主張係因雙方和解調解有落差致無法成立，並非不願意給付，且原審量刑過重，因此提起上訴請求再試行和解，因此在台中高分院審理期間，官男終與家屬調解成功，並已賠償完畢取得諒解，家屬也同意給予緩刑宣告。

然官男在2018年曾因酒駕有過緩起訴處分，以及在2022年有過失傷害案件，因被害人撤回告訴為不受理判決確定，足認官男未因有前開情形而記取教訓，一再違反交通安全規則，此種輕忽態度實不可取，故法官認為官男不宜宣告緩刑，酌減刑期處6月。全案定讞。

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