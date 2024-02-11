快訊／家人走春…客廳電器突冒火光　中和8旬翁倒臥客廳亡

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區一名男子，今天（11日）晚間6時許，外出時手機發出警報，監看家中畫面後發現，客廳電器冒出火光，8旬老父倒臥地上，男子連忙撥打119求救，警消抵達，發現冒出些許黑煙，迅速進入屋內搜救，發現一名老翁倒臥在客廳，肢體僵硬明顯死亡，警消人員將火勢熄滅，目前仍在釐清起火原因。

▲新北市中和區忠孝街一處民宅發生火警，警消抵達，發現一名8旬老翁倒臥客廳明顯死亡。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，85歲陳姓老翁與兒子、孫女同住在中和忠孝街巷內。晚間兒子陳男帶著女兒外出，晚上6點多時，陳男手機傳出警報，查看家中監控畫面發現，客廳電磁爐處竄出火光，立即報警處理。警消獲報抵達，已無明顯火煙，發現老翁倒臥茶几與木長椅間，並且明顯死亡。警消表示，現場燃燒面積約0.5平方公尺，疑似電線老舊短路引發火警，但確切起火原因，仍待火調人員進一步調查釐清。

▲警消獲報抵達，現場已無明顯火煙，立即進入屋內搜救查看。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北市消防局第七大隊長鄭向晃提醒，民眾使用電器應注意，電風扇、冷氣等風扇馬達如有故障，應立即停止使用，以免過熱產生危險；延長線、多孔插座及家電用品等應選擇符合商品檢驗合格標章之商品；電源插座及電源線附近應保持暢通，勿堆積可燃物，若不慎發生意外時可延遲擴大延燒之途徑。

▲住戶透過家中監控發現，電器冒出火光立即報警處理。（圖／記者陸運陞翻攝）