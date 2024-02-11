雲南「母愛泉」預知生死？　神秘源頭如突然乾涸「可能出大事」

記者任以芳／雲南-河南報導

聽過古時候泉水治病，但有聽說能預知生死嗎？《東森新媒體ETtoday》記者前往雲南省西雙版納傣族自治州勐臘縣城子村，當地有一處十分神秘「母愛泉」。村民告訴記者，這座泉眼有百年以上的歷史，曾經多次乾枯或無預警停水，之後一定會發生大事，像是毛澤東、周恩來過世之前，泉眼突然有變化，彷彿有預知能力，曾有專家找尋乾涸得原因未果，至今都是未解之謎。

▲城子村是雲南境內茶馬古道途中的一處驛站。（圖／記者任以芳攝）

城子村位於雲南省西雙版納傣族自治州勐臘縣勐臘鎮，全村有2381人，明清時期城子村是勐遠村域內茶馬古道途中的一處驛站，歷史上具有重要的地位，村內保存傣族特色的院落，傳承古風古韻。

走入村莊環境整潔，有水有電，基礎建設十分完善，村民保留老祖先傳承居住習慣，過去以務農、種植橡膠為生，2000年以前的年人均只有2到3千元（單位：人民幣，同下）。如今村莊帶動村民發展民宿、農家樂等庭院經濟。2022年，農村居民人均可支配收入是2.15萬元。

▲神秘泉水彷彿有預知生死的能力 。（圖／記者任以芳攝）

生活條件改變了，村莊有兩個神秘傳說至今沒有改變，一是傣族祭祀寶刀由來的寶角牛洞的傳說，另一個是神秘的「母愛泉」，泉眼位於村子後方，泉水清澈甘甜，常年流淌不息，曾經預知大陸最高領導人的生死。

村子老一輩指出，古早時期城子村曾遭遇旱災，大地乾裂、莊稼枯萎，一位母親為了拯救村子，犧牲自己將鮮血注入泉眼中，原本乾涸的泉水突然湧出，拯救整個村莊，後來村民為了感謝這位偉大母親，長年祭祀「母愛泉」。

▲「母愛泉」曾突然乾涸或停水，村民心裡有數代表「可能出大事」。（圖／記者任以芳攝）

這座神秘「母愛泉」還有預知生死能力，村民私下告訴記者，小時候聽長輩聊天，大陸前領導人毛澤東過世大約一星期之前，泉水突然不明原因乾枯，村民以為要發生旱災，某天早上泉水突然冒出來，當天宣布毛澤東過世消息。

村民說，1976年周恩來過世前一個月，以及2022年江澤民過世前12小時，泉眼都突然暫停出水。早年還有專家來查看泉眼發源地，調查半天都沒有結果。

假設泉水能預知生死，唯獨鄧小平過世前泉眼正常湧出，並非傳說中100%準確。最終泉水從哪來？為何突然乾涸？至今都是一個謎。

▲▼2024、泉水、望月井 。（圖／記者任以芳攝）

大陸民間傳說實在太多，最常聽見就是能治百病的泉水。《東森新媒體ETtoday》記者走訪位於河南鹿邑縣太清宮內的神奇之井。相傳，每年的農歷8月15日，風清月圓之時，天上明月投影在水井中央，呈現出「天上月是水中月」的詩意景象，因此得名「望月井」。

當地工作人員也介紹，「望月井」被稱為救命泉水，當地耆老相傳清朝後期，太清宮附近一名老人身體十分不舒服，很想喝太清宮望月井的水，家中子孫特地去求取泉水，回家給老人服用。

一開始老人沒有什麼變化，過了幾個時辰，原本病懨懨的容貌開始紅潤，老人逐漸恢復精氣神，家裡親人大嘆「不可思議！」也讓紀念老子的太清宮名聲更加響亮。

故事傳開後，遊客開始瘋狂往「望月井」投擲錢幣許願，日積月累之下，嚴重影響井水和周邊景觀，當地政府把「望月井」封住，用透明隔板給人觀看，保護這處百年歷史的神奇古蹟。

▼河南太清宮望月井 。（圖／記者任以芳攝）