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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

入閣還是2026回鍋選議員？　高嘉瑜談未來規劃：四年的變化很大

▲▼前立委王婉諭、高嘉瑜。（圖／記者杜冠霖攝）（留稿用）

▲前民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

前民進黨立委高嘉瑜2024挑戰連任失利，下一步規劃也備受關注，究竟是選議員、立委還是市長？高嘉瑜受訪時語帶保留，她表示，個人而言當然會繼續留在內湖南港深耕，民進黨需要我做什麼都是配合。至於有同黨議員憂心她是「吸票機」，高表示，其實她個人拿的民進黨票不多，中間跟年輕選票比較多。

高嘉瑜此次連任立委失利，究竟未來是挑戰2026台北市長、議員，或是續戰2028港湖立委，都有傳言，高表示，剛選完也不知道下一步規劃是什麼，畢竟市長跟立委都是用徵召，而這是黨部決定不是她個人可以決定，就個人而言當然會繼續留在內湖南港深耕，重新做人重新檢討、好好反省、經營基層；也很難想下一步是什麼，現在討論還太早。

會不會擔心吳欣岱再次當刺客突襲？高嘉瑜表示，這不是她的問題，如果黨中央有更強的人選可以團結綠營，我也是全力配合，吳欣岱不是民進黨的，她要怎麼做是他們政黨的選擇，民進黨要在內湖南港贏還是要團結，這次選舉結果就是證明港湖沒有分裂本錢，若分裂就是保送國民黨，事實就是如此。

高嘉瑜受訪當下，一邊為要送給支持者的春聯簽名，厚厚一疊春聯顯示她的高人氣，但高嘉瑜也自嘲，很多人選後一直來要春聯，可能覺得以後會絕版，特別想要收藏。她坦言，四年的變化很大，也不知道未來會不會有什麼新的人、黨中央更喜歡的人、或是地方上出現更厲害的人，甚至其他黨推出的人選。

高嘉瑜表示，就先做好自己該做的，想四年後的事情還太遠，重點是有沒有把基層經營好，把該做的事做好。至於未來怎麼走，很多事情也不是自己能決定，「就像這次（選戰），我們也是很努力了，但很多事情還是沒辦法如意。」

也有同黨議員擔心「吸票機」高嘉瑜回去選議員，高嘉瑜認為，其實她個人拿的民進黨票不多，中間跟年輕選票比較多，她選議員的時候民進黨都是上四席、沒選的時候上三席，對民進黨來講，能夠多一席議員也是好事，累積基層服務的能量比較重要。

若是總統賴清德邀請入閣？高嘉瑜指出，入閣感覺會跟基層脫節，畢竟她是要選舉的人，入閣雖然有行政歷練，但未來可能會離民意代表比較遠一點，若要選就是地方首長，當然是完全不一樣的規劃，有行政歷練更適合選地方首長，那是不一樣的規劃方向。她也笑說，目前還是靠自己比較實際。

怎麼看首任閣揆？高嘉瑜預期，應該要財經、科技專業，形象上比較年輕，讓大家感受到新的氣象，也符合現在國會年輕化，溝通協調能力非常重要，畢竟三黨不過半，也要有年輕氣象、符合台灣科技形象。

高嘉瑜補充，經濟、能源、科技方面也要有專業，才能帶領台灣成為下一個科技台灣、能源台灣的新形象，而非政治考量，應該專業、年輕、讓大家覺得是為台灣下一個轉型有希望的人，政治考量就沒有那麼重要。
 

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