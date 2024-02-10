快訊／金門田野火警！海漂垃圾助長火勢　燃燒面積逾2000平方公尺

記者林名揚／金門報導

金門消防局今(10日)下午1時許接獲民眾通報，山后寒舍花一座廟宇旁發生田野火警，現場濃煙及火舌竄出，再加上大量海漂垃圾且風勢強勁，火勢迅速延燒，總共燃燒總面積達2000多平方公尺，火勢目前尚未完全撲滅，所幸無人員傷亡，起火原因由消防局火調科調查中。

▲金門山后田野火警。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣消防局指出，今天下午1時16分許接獲民眾報案，在金沙山后民俗文化村寒舍花海域一座廟宇旁有田野火災，因現場皆為雜草，火勢一發不可收拾。消防局據報由第二大隊副大隊長董紀瑋率隊前往搶救，出動7輛消防車17人趕往灌救，還調派金寧分隊消防車到場支援，並有職義消將近10多人。

▲▼現場大量海漂垃圾，助長火勢延燒。（圖／記者林名揚翻攝）

金門消防局表示，由於天乾物燥，東北季風強勁，又加上現場推滿海漂垃圾，火勢延燒猛烈，遂也緊急調派怪手開挖壕溝堵絕火勢蔓延，目前火勢還在搶救中，所幸無人員傷亡。

金門消防局第二大隊副大隊長董紀瑋表示，火警燃燒面約達2000多平方公尺，所幸民眾及時發現並報案，現場無造成任何人員、建築與財物損失；同時也要再度呼籲民眾，使用火源時應謹記人離火熄，且切勿任意焚燒雜草及亂丟菸蒂，祭祀完畢務必做到人離火熄，以減少災害事故發生。