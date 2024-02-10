　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大年初一「14點禁忌」注意！　第2點已經有人犯

本刊整理出大年初一14點傳統習俗禁忌，提供給大家參考。（示意圖，取自pexels）

▲本刊整理出大年初一14點傳統習俗禁忌，提供給大家參考。（示意圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

今（10）日是農曆大年初一，迎接全新的日子，本刊整理出14點傳統習俗禁忌，提供給大家參考，並祝福大家都能好運順利一整年。

不少人都會在農曆初一到廟裡走走，祈求一整年都能平安順利。這幾年過年前小孟老師都曾在臉書po文，提醒大家在過年期間要注意的事項，他共列出初一14點禁忌，提醒大家小心注意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

初一禁忌：

  1. 不可以借錢給別人：初一借他人錢財容易把財氣借光。
  2. 不可睡懶覺：大年初一為為農曆新年的頭一天，古代相傳第一天要早起才能擁有好兆頭，太晚起來容易把好運睡光。
  3. 催睡夢中的人不宜叫全名：初一催人起床不要叫全名，可直呼綽號或直接搖起來，若直接催喊全名，容易未來一年都要催別人。
  4. 不要睡午覺：初一不要睡午覺，可外出走走，目前受疫情影響建議可以在家伸展筋骨，與家人聊天。
  5. 忌動針線：初一動針線未來一年容易有血光。
  6. 忌動剪子和刀子：初一動刀子剪刀，易有煞氣，因此容易犯口舌是非。
  7. 忌掃地洗衣：初一不宜掃地與洗衣，不然容易把好運洗光與掃光，另一說為初一與初二是水神生日，因此要洗衣等初三再洗。
  8. 不要砸破東西：古人認為初一砸破東西有不吉利的意涵，因此萬一不小心砸破東西一定要說碎碎平安。
  9. 不要倒垃圾：初一倒垃圾容易把財氣與好運倒光。
  10. 不要吃稀飯、葷食：古代人認為稀飯是窮人在吃的，因此初一吃稀飯容易吃窮，不吃葷是有句俗語說：初一早吃菜恰贏吃全年齋，因此初一吃素能得到好福氣。
  11. 早上不要洗澡洗頭：初一早上不要洗澡洗頭，因代表龍頭好運的泉源，洗澡洗頭容易洗掉好運氣，建議要洗澡洗頭的人可以在晚上來洗比較好。
  12. 不煮新飯：古人習俗初一吃除夕夜留下的「年夜飯」，代表年年有餘，口福運差強，因此年夜飯可要多煮一點。
  13. 不要罵人說髒話：初一不要說髒話，也不要吵架罵人，以免一整年與人結怨。
  14. 不要穿太黑：初一為過新年，要充滿喜氣因此不要穿太黑，不然一整年運勢容易比較暗。

更多鏡週刊報導
驚悚LINE貼圖跳出！開訊息她秒尖叫　4步驟教學「避免嚇到」
春節鞭炮聲毛孩怕怕　動保處籲飼主做好「1件事」
12生肖為何沒有貓咪？　「竟跟世仇老鼠沒關係」真相曝光

ET快訊
快訊／士林九蓮寺初一遭祝融　起火燒毀
這家彩券行超旺　小年夜連刮2個百萬
超噁！腳指甲扭曲變形「倒鉤如惡魔角」　網驚：有味道
快訊／大年初一不平靜！　鹽埔漁港漁船失火
女兒包紅包「1個讚5元」結果傻眼！　高顏值照網狂喊岳父好　
台南燒烤店除夕1死！他臉書嗆聲上門尋仇　遭老闆一刀捅胸身亡
塞車尿急了「寶特瓶超難用」！他大推1物　過來人點頭
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

紅包袋不用紅色可以嗎？過年3個冷知識　鞭炮除瘟疫「有科學根據」

初一轉乾冷！強烈冷氣團還沒走　入夜「跌破10度」急凍區擴大

初一走春拜年！局部國道龜速30多公里　上午防10大地雷路段

女兒包紅包「1個讚5元」結果傻眼！　高顏值照網狂喊岳父好　

春節出國注意！買含豬肉伴手禮入境「首次就罰20萬元」

3歲女童「信義區跨年」走失14年　家人喊話：等妳團圓

大年初一「14點禁忌」注意！　第2點已經有人犯

12生肖沒貓！真相曝光　竟跟「世仇老鼠沒關係」

過年期間招財偏方5招　讓你財源滾滾來

大年初一開運5祕法一次看　補財庫、布文昌陣旺運整年

婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

梅西香港表演賽沒上場！　主辦宣布向球迷退款一半

爆走片！婦拒繳15元停車費怒吼「才停1分鐘」　收費員哭了：我付

疑被超哥嗆聲...陳沂直播反擊 見聲明道歉：買我幫你嘴Toyz

見浪貓屍體橫躺車陣中　暖騎士溫柔撿起：別怕

爸爸退休前最後一趟列車　全家終點站迎接他超驚喜

柴柴被揉臉一直怪叫　馬麻無奈：牠自己要求的

6歲童走失頻衝馬路嚇壞路人　暖警火速帶回與阿公團聚！

9除夕地雷千萬別踩！　「1時段」洗頭恐沖走財運

紅包袋不用紅色可以嗎？過年3個冷知識　鞭炮除瘟疫「有科學根據」

初一轉乾冷！強烈冷氣團還沒走　入夜「跌破10度」急凍區擴大

初一走春拜年！局部國道龜速30多公里　上午防10大地雷路段

女兒包紅包「1個讚5元」結果傻眼！　高顏值照網狂喊岳父好　

春節出國注意！買含豬肉伴手禮入境「首次就罰20萬元」

3歲女童「信義區跨年」走失14年　家人喊話：等妳團圓

大年初一「14點禁忌」注意！　第2點已經有人犯

12生肖沒貓！真相曝光　竟跟「世仇老鼠沒關係」

過年期間招財偏方5招　讓你財源滾滾來

大年初一開運5祕法一次看　補財庫、布文昌陣旺運整年

紅包袋不用紅色可以嗎？過年3個冷知識　鞭炮除瘟疫「有科學根據」

初一轉乾冷！強烈冷氣團還沒走　入夜「跌破10度」急凍區擴大

初一生肖運勢／鼠、蛇、虎「財運爆棚」！　屬狗洗澡要注意溫度

勞保老年年金平均每人領1.88萬元　今年起滿64歲才可請領

過年親戚10大煩人語錄「薪水多少、要結婚了嗎」　教你高情商回覆

首度揭秘！直擊台北賓館「和館」內裝　昔台灣總督住這裡

專訪／肌肉山山坐上救護車：還以為癌症⋯　台灣住6月台幣孝敬父母

喜提百萬美食金！　男子用湯匙刮中100萬元

快訊／士林九蓮寺初一遭祝融　頂加起火燒毀

曾無安打比賽、兩屆賽揚獎一代強投　37歲庫魯伯宣布退休

和道館小哥哥對練跆拳道！2歲妹一抬小短腿...萌自摔

生活熱門新聞

湧蓮寺國運籤「貴人一指笑顏開」　與去年同支

3歲女童「信義區跨年」走失14年　家人喊話：等妳團圓

大年初一「14點禁忌」注意！　第2點已經有人犯

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

初一「這樣做」招財　命理師曝：拜完秒接上萬元工作

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

即／大龍峒保安宮開出「國運籤」！廟方解籤了

紅包數字不要8！包8000元犯諧音禁忌

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

除夕禁忌多！「9地雷」千萬別踩

她洗澡ING「撞見空中一幕」嚇壞　網狂勸放生

初一「1時段」拜拜超旺！10禁忌報你知

冷氣團「3地區濕冷」有感！　一表看懂春節天氣變化

初一11禁忌曝光！　「忌回娘家」已廢除

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

即／台南燒烤店除夕夜傳兇殺命案

湧蓮寺國運籤「貴人一指笑顏開」　與去年同支

3歲女童「信義區跨年」走失14年　家人喊話：等妳團圓

春晚名單6台灣藝人公開！

大年初一「14點禁忌」注意！　第2點已經有人犯

百萬網紅發不出年終！躲海邊廢棄屋3天冷靜

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

耀樂年前「強烈腹痛倒地不起」！

蔣萬安曬一家五口全家福　三寶罕見露臉

初一「這樣做」招財　命理師曝：拜完秒接上萬元工作

除霉比小蘇打還強！內行媽曝「平價清潔神物」：超有效

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

即／大龍峒保安宮開出「國運籤」！廟方解籤了

台南燒烤店除夕命案　他上門尋仇遭老闆捅死

紅包數字不要8！包8000元犯諧音禁忌

更多

最夯影音

更多
婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...

婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...
高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

梅西香港表演賽沒上場！　主辦宣布向球迷退款一半

梅西香港表演賽沒上場！　主辦宣布向球迷退款一半

爆走片！婦拒繳15元停車費怒吼「才停1分鐘」　收費員哭了：我付

爆走片！婦拒繳15元停車費怒吼「才停1分鐘」　收費員哭了：我付

疑被超哥嗆聲...陳沂直播反擊 見聲明道歉：買我幫你嘴Toyz

疑被超哥嗆聲...陳沂直播反擊 見聲明道歉：買我幫你嘴Toyz

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面