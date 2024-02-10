大年初一「14點禁忌」注意！　第2點已經有人犯

▲本刊整理出大年初一14點傳統習俗禁忌，提供給大家參考。（示意圖／鏡週刊提供）



圖、文／鏡週刊

今（10）日是農曆大年初一，迎接全新的日子，本刊整理出14點傳統習俗禁忌，提供給大家參考，並祝福大家都能好運順利一整年。

不少人都會在農曆初一到廟裡走走，祈求一整年都能平安順利。這幾年過年前小孟老師都曾在臉書po文，提醒大家在過年期間要注意的事項，他共列出初一14點禁忌，提醒大家小心注意。

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初一禁忌：

不可以借錢給別人：初一借他人錢財容易把財氣借光。 不可睡懶覺：大年初一為為農曆新年的頭一天，古代相傳第一天要早起才能擁有好兆頭，太晚起來容易把好運睡光。 催睡夢中的人不宜叫全名：初一催人起床不要叫全名，可直呼綽號或直接搖起來，若直接催喊全名，容易未來一年都要催別人。 不要睡午覺：初一不要睡午覺，可外出走走，目前受疫情影響建議可以在家伸展筋骨，與家人聊天。 忌動針線：初一動針線未來一年容易有血光。 忌動剪子和刀子：初一動刀子剪刀，易有煞氣，因此容易犯口舌是非。 忌掃地洗衣：初一不宜掃地與洗衣，不然容易把好運洗光與掃光，另一說為初一與初二是水神生日，因此要洗衣等初三再洗。 不要砸破東西：古人認為初一砸破東西有不吉利的意涵，因此萬一不小心砸破東西一定要說碎碎平安。 不要倒垃圾：初一倒垃圾容易把財氣與好運倒光。 不要吃稀飯、葷食：古代人認為稀飯是窮人在吃的，因此初一吃稀飯容易吃窮，不吃葷是有句俗語說：初一早吃菜恰贏吃全年齋，因此初一吃素能得到好福氣。 早上不要洗澡洗頭：初一早上不要洗澡洗頭，因代表龍頭好運的泉源，洗澡洗頭容易洗掉好運氣，建議要洗澡洗頭的人可以在晚上來洗比較好。 不煮新飯：古人習俗初一吃除夕夜留下的「年夜飯」，代表年年有餘，口福運差強，因此年夜飯可要多煮一點。 不要罵人說髒話：初一不要說髒話，也不要吵架罵人，以免一整年與人結怨。 不要穿太黑：初一為過新年，要充滿喜氣因此不要穿太黑，不然一整年運勢容易比較暗。

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