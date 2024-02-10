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社會 社會焦點 保障人權

醫師男友拒復合！女PO文公審害他丟飯碗　3前任全遭誣告性侵

▲▼醫生,醫學系。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲張姓醫師遭前女友po文公審、誣告性侵，害他因此離開實習醫院。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳佩蓁／台北報導

台北一名張姓醫師在就讀醫學系期間，與高姓女友因感情糾紛分手，女方事後反悔想挽回遭拒，她竟由愛生恨，在網路發文公審張男，不僅公開他個資還誣告對方性侵，導致張男遭同學非議，身心嚴重受創，還因此離開實習醫院，憤而向高女求償共19萬元，並在社群平台公開道歉，台北地院審理後，判高女應賠償12萬元，全案可上訴。

判決書指出，張男拒絕復合後，高女仍不斷傳訊、打電話騷擾他，甚至放話要砍他，逼迫張男答應與她繼續交往，屢遭拒絕後，高竟在網路上PO文公審前男友，並提告他性侵，同時也向學校性平會提出申訴，揚言要讓張男被醫學系退學，身敗名裂無法在醫界生存，張不堪高女長期騷擾，精神受有嚴重損害，需接受心理諮商，遂對高女提告恐嚇罪。

高女挨告後不僅沒學到教訓，竟在Dcard發文罵張男是「超級大渣男」，利用女生低落時趁虛而入，還公開張男就讀學校、個資，稱PO文是為了避免其他女生受害，導致張遭同學議論紛紛。

▲▼大陸自3月1日實行新法令《網絡信息內容生態治理規定》，網喊封殺鍵盤俠。（圖／PAKUTASO）

▲高女在Dcard發文公審前男友，判賠12萬。（示意圖／PAKUTASO）

張男主張，高女的不實貼文，嚴重貶損他的人格、名譽，侵害他隱私，亦造成他在學校及醫院遭人閒言閒語，甚至因此被迫離開原實習醫院，至今仍無法回歸，還要不斷向他人解釋，使他身心極度疲憊，因此就高女恐嚇騷擾部分，向她求償8萬元，侵害名譽及隱私部分，求償11萬元，共計19萬元，並要她在臉書及IG張貼道歉文10日。

高女則辯稱，分手後她因長期受憂鬱症所苦，心情低落，自認在與張男交往期間的付出，並未獲對方重視，思慮未週才會做出不當行為，雖然兩人確實有感情糾紛，但她並非惡意尋隙滋事之人，且家中經濟狀況不佳，請求法官酌減賠償金額。

法院審理後，發現高女對其3任男友濫行誣提妨害性自主告訴，含張男在內皆獲不起訴處分，且高女曾在Dcard發文誹謗某任男友騙婚、欺騙女性，痛斥高女是「公審誣告慣犯、恐怖情人」。

法官勘驗高女傳送給張男的訊息，包括「我之前就真的直接跑去我第一任家，告訴他父母他的惡行，讓他在他們教會不能生存」、「我用其他方式讓人死，很多方法都可以辦到」、「我覺得我該報復社會…你看你很怕」、「我也會發在網路上公審你，直接讓你社死」、「我哪天心情不爽就搞你」、「我恨你，我要詛咒你不得好死」、「就算你被判無罪看以後哪個醫院敢收你，大家也只會鄙視你而已」等語，已侵害張男人格權，判高應賠償張12萬元，可上訴。

刑事部分，張男對高女提告恐嚇、違反個資法，台南地院審理後，分別判處高女拘役20日、有期徒刑2月，得易科罰金。

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