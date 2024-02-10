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特搜！台中人街頭瞎趴車　最狂是這台...DIY「全金戰騎」

▲▼特搜！台中人街頭瞎趴車　最狂是這台...DIY「全金戰騎」。（圖／記者許權毅攝）

▲台中好車多，但特殊顏色的車其實也不少，《ETtoday》特搜台中街頭那些吸睛車款。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市愛車一族不少，街頭也能遇見許多罕見車輛，其中更是不乏有名貴跑車、休旅車，台中也有一台法拉利SP1，要價8500萬，屢次被台中人捕捉。不過除了這些名貴轎車，也有車主把愛車改成特殊樣貌，同樣能夠「瞎趴」上路，在路上吸引不少民眾目光。《ETtoday》這次特搜整理出多台有著「Bling Bling」外觀的車輛。

▲▼法拉利SP1、限量20台賓士邁巴赫GLS 600都曾出現在台中。（圖／記者許權毅攝）

▲▼特搜！台中人街頭瞎趴車　最狂是這台...DIY「全金戰騎」。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中一支黃金車隊成員的車曾出現在勤美商圈。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

去年12月聖誕節，記者在台中市勤美商圈捕捉到一台「全金羽翼賓士」，經查該車是賓士SLK200，雖然款式不算新，但是車主改裝過後的整車金黃色，仍吸引許多民眾目光。

該車從車標到整個敞篷車深，都是黃金色，猶如一台「黃金賓士」，引擎蓋上貼著黑色羽翼，有車友看過後，笑說是「土豪金」，但也認為相當吸眼球。據了解，該車應是台中一支「黃金車隊」成員的車輛，該車隊除了賓士，也有瑪莎拉蒂、保時捷、野馬等多輛豪車組成，車身也都是黃金色，常受邀出席活動。

▲▼特搜！台中人街頭瞎趴車　最狂是這台...DIY「全金戰騎」。（圖／記者許權毅攝）

▲▼有著綠色漸層塗裝的G63出現在北屯區，吸引許多民眾拍照。（圖／記者許權毅攝）

▲▼特搜！台中人街頭瞎趴車　最狂是這台...DIY「全金戰騎」。（圖／記者許權毅攝）

場景轉換至北屯區崇德路商圈，記者捕捉一台擁有特殊外觀的賓士G63，綠色漸層包膜加上全金輪框，另外還有Brabus套件，外觀猶如一台綠色猛獸，當時正值晚餐時間，出沒在熱鬧商圈，立刻引起民眾圍觀拍照，小插曲則是該車疑似違規停在身心障礙者專用停車位。

據了解，該車疑似是一名知名YouTuber所有，還曾經拍攝影片紀錄改裝過程，特殊又精緻的外觀花費許多心思，加上車身包膜相當用心，就連邊邊角角也看不出絲毫破綻。

▲▼特搜！台中人街頭瞎趴車　最狂是這台...DIY「全金戰騎」。（圖／記者許權毅攝）

▲▼今日MVP是南屯區這台金色機車，擁著一身喜氣全金色，就連輪胎側邊也不放過。（圖／記者許權毅攝）

▲▼特搜！台中人街頭瞎趴車　最狂是這台...DIY「全金戰騎」。（圖／記者許權毅攝）

最後這台並非名貴跑車，而是南屯區一處社區大樓附近，一輛近20年的老機車被塗滿金漆，看上去雖然奪目，但是可以發現多處相當隨意，車主可能是自己動手DIY，賦予老機車新生命，就連掛在上頭的安全帽也是全金色，整台車除了車燈、部分座墊，全都是金色，就連輪胎側邊也染上金色。

經查，該車雖然「粗暴直接」變更車色，但並沒有違規，仍有依規定向監理所進行變更車色為「金」色，相當有趣。

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