龍年金價上攻2100美元　台銀：挑戰新高看4關鍵

▲黃金,金條。（圖／路透）

文／中央社

市場預期美國升息循環告終，加上以哈戰爭等釀避險情緒升溫，2023年黃金價格漲幅逾13%。展望今年，台銀分析，若美國降息方向不變，加上各國大選將至、地緣風險偏高、全球央行料續購金等4大因素，將有利金價站上每盎司2100美元、甚至挑戰歷史高點的2135美元。

國際現貨金價2023年歷經震盪上行，台灣銀行貴金屬部指出，12月受美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）偏鴿言論，加上以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）戰事重啟，金價突破歷史新高至每盎司2135.4美元，隨後高檔賣壓出籠，一度下跌至1972.78美元。

不過，台銀表示，聯準會去年12月利率點陣圖暗示今年將降息3碼（1碼為0.25個百分點），加上美國去年12月公布的前一個月11月核心PCE（個人消費支出物價指數）年增率、月增率均低於預期，激勵金價反彈回升至2070美元附近，維持高檔震盪盤堅格局，2023年全年漲幅為13.05%。

時序來到今年1月，台銀指出，鮑爾提到3月不太可能降息，加上美國2023年第4季GDP（國內生產毛額）等經濟數據表現優於預期，美元指數反彈至103之上，打壓金價最低跌至2001美元；今年1月底美軍在中東受襲造成死傷，醞釀避險情緒，加上市場逐漸消化3月不降息的預期，金價回升至2037美元左右。

台銀進一步分析，中東地緣風險的避險資金將支撐金價盤整於2000美元之上，且若美國非農就業數據及後續經濟表現不如預期，中期金價有機會突破2060美元，全年可望站上2100美元。

台銀指出，先前在高利率、美元強勢環境之下，國際金價依然呈現盤堅走勢，因此若2024年降息方向不變，加上多國大選將屆、地緣政治風險仍偏高、全球央行可望持續購買黃金，4大關鍵將有利金價向上挑戰歷史高點。

面對變數多重的2024年，台銀表示，以長期持有或避險為主的投資人，可持續觀察聯準會動向、通膨下滑速度、地緣政治等指標，依積極、穩健或保守等投資屬性，利用國際黃金市場震盪整理時，分批買入黃金撲滿、黃金存摺、實體小金條或金幣。 台銀也提醒投資人，短期而言，近期金價處於「漲多壓回」態勢，短線投資風險較高，須審慎操作，但整體而言下檔空間有限，可留意逢低伺機布局的時機。