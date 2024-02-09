尷尬！拜登才剛自稱「記憶力很好」　又錯將埃及總統稱墨西哥總統

▲拜登才剛宣稱自己記憶力良好，就再次錯將埃及總統叫作墨西哥總統。（圖／CFP）

文／中央社記者江今葉華盛頓8日專電

美國總統拜登私藏機密文件一事，今天在特別檢察官決定不起訴後，報告稱拜登是老人且記憶力嚴重有限，拜登晚間親上火線表示，自己的記憶力很好，但隨後卻又誤稱埃及總統塞西為墨西哥總統，再度引起外界熱議。

美國特別檢察官赫爾（Robert Hur）對拜登（Joe Biden）私藏機密文件一事作出結論，認為拜登不該因保留機密文件而面臨刑事起訴，但同時將他描述成「善意的、記性不佳的老年人」。

赫爾表示，調查發現，拜登的心智能力下降，甚至不記得自己在前總統歐巴馬（Barack Obama）執政時擔任副總統的日期，以及兒子波伊（Beau Biden）2015年罹癌去世的日子。

報告對拜登記憶力的質疑，立即引來共和黨人的批評，認為他不適任美國總統職務。

為了反擊，拜登晚間在白宮發表談話，他表示，「我是老人，我知道我在做什麼，我當過總統，我讓這個國家重新站起來」。

對於現場媒體追問，民調顯示民眾擔憂他過於高齡時，拜登大聲反駁，「這是你的判斷」。此外，媒體還詢問是否記憶力變差，他則表示，「我的記憶力很好」。

拜登也反駁關於忘記兒子波伊過世日期的說法，他情緒激動地說，「他（赫爾）怎麼敢說這個？當我被問到這個問題時，我心想，這該死的不關他們的事」，「我不需要任何人，我不需要任何人提醒我兒子何時過世」。

儘管拜登為自己的記憶力辯駁，但經常口誤和犯錯的他卻持續出錯。他這回在談到加薩走廊人質談判與人道救援時，又錯誤地將埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）稱為墨西哥總統。