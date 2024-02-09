　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

5寶爸年前罹病無工作難過年　竹崎暖警攜手廟宇急送暖

▲▼ 獨自扶養5名子女無工作難過年，竹崎警結合三寶門保安府關懷送暖 。（圖／竹崎分局提供）

▲蔡男獨自扶養5名子女無工作難過年，竹崎警結合三寶門保安府關懷送暖 。（圖／竹崎分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

竹崎分局竹崎聯合所警員邱建豪，利用平常轄區探訪主動發現轄內有經濟困難之居民，發現蔡男居住竹崎鄉復金村，因先前心肌梗塞急診就醫，導致至今無法正常工作，在家休養，蔡男是家中經濟支柱，生活頓時陷入困頓。

另蔡男領有低收入戶證明，平時僅依靠微薄低收入戶補助維生，家中又有5名未成年子女需要扶養，沒有其他收入來源，生活相當困苦，平常須負擔家庭生活開銷、回診等醫療費用及小孩教育費用等各種生活開銷，經濟條件慘淡，亟需外界援助。


因年關將至，邱員擔心蔡男家中無法過個好年，提報上級並主動積極替渠向警察局申請愛心急難紓困金，所長得知立即知會竹崎警友站長提撥慰問金2000元，先解決當務之急，另邱員主動偕同三寶門保安府人員前往慰問關懷，保安府廟方人員也慷慨送了黑蒜頭精、腰果、薑母鵝等給蔡男一家，讓一家六口能過個好年。

嘉義縣番路鄉三寶門保安府於民國71年就開始籌建，現任主委王豐榮是來自台中，他說因冥冥中受到尊王指示委託，才會從原本無深入信仰，又是外地人的情況下，來到完全沒有地緣關係的嘉義縣協助建廟。歷經長達30年努力，終於完成佔地廣大的三層樓廟宇，堪稱是全台最大的廣澤尊王廟，今日能替地方邊緣戶出一份心力，又讓廟宇增添一件熱心公益事蹟。

竹崎分局長陳勇誌表示，民眾若因一時急難事故致家庭陷入經濟困境時，可尋求警方協助申請相關的社福補助，俾讓遭逢變故之弱勢民眾獲得即時有效的救助，警方身為人民保母應秉持主動精神，協助有需求之民眾，並持續宣導各單位利用各項勤務深入了解轄區狀況，以發掘更多需要幫助之人，並適時結合地方團體給予即時關懷。

 
ET快訊
初一「1招」會招財！　命理師曝：10年都靈驗
台中除夕連2火警！　東區知名麵店付之一炬
快訊／梅西香港沒上場引怒！　主辦宣布：向球迷退款一半
75歲余天零收入！　認了「什麼都沒有」
快訊／除夕煮年夜飯氣爆！　阿嬤雙手灼傷
「房貸40年」會害死人　網曝心聲：折磨一輩子
保時捷除夕撞爛14車！駕駛徒步落跑　畫面曝光
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉市春節花況盛開　炮仗花聖誕紅風鈴木接棒開花

年節病原傳播與罹病機率增　腸胃炎五大預防必看

5寶爸年前罹病無工作難過年　竹崎暖警攜手廟宇急送暖

移民署邀請新住民DIY「布」春聯　體驗華人傳統習俗一解思鄉情懷

台中都市傳奇！派出所半夜無人門自動開　在地人：隔壁土地公查崗

春節飲酒不開車　台中警24hr抓酒駕不間斷

6歲慢飛天使走失險衝馬路釀禍　南投醫院籲家長把握早療黃金時間

台南鹽水區清湶路傳住宅火警　消防人員平安救出2男

6歲慢飛天使走失頻衝馬路嚇壞路人　暖警火速帶回與阿公團聚

黃明志新歌《龍的傳人》爆紅　粉絲都來「萬里長城」追星朝聖

梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了

Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

陳沂「消費自己」盼能徹查案件　自嘲當下要直播：繼承我意志

尾牙邀伍佰演唱經典歌曲　遭台下粉絲搶麥大合唱XD

朴炯植和朴信惠比眼睛「努力睜大」　看惠利神模仿光熙…自己也加入XD

隋棠「小三登門找正宮」激怒柯叔元　她「伸手進褲襠」挑逗...淪陷熱吻

早午餐Buffet吃到飽只要599　星巴克暢飲＋100種異國料理

彰化女遭攔查慌喊「只有保險套」　神情緊張露餡...被警搜出4包大麻

嘉市春節花況盛開　炮仗花聖誕紅風鈴木接棒開花

年節病原傳播與罹病機率增　腸胃炎五大預防必看

5寶爸年前罹病無工作難過年　竹崎暖警攜手廟宇急送暖

移民署邀請新住民DIY「布」春聯　體驗華人傳統習俗一解思鄉情懷

台中都市傳奇！派出所半夜無人門自動開　在地人：隔壁土地公查崗

春節飲酒不開車　台中警24hr抓酒駕不間斷

6歲慢飛天使走失險衝馬路釀禍　南投醫院籲家長把握早療黃金時間

台南鹽水區清湶路傳住宅火警　消防人員平安救出2男

6歲慢飛天使走失頻衝馬路嚇壞路人　暖警火速帶回與阿公團聚

黃明志新歌《龍的傳人》爆紅　粉絲都來「萬里長城」追星朝聖

春節遊日注意！東京羽田機場警告「別搭白牌車」　恐危及權益安全

福特「黑馬跑車」預告2／19大陸開賣！馬力上看500匹為賽道而生

經典台劇清單！2005－2010年「6大神劇」全是回憶殺　這部紅了15年

10年都靈驗！初一「這樣做」招財　命理師曝：拜完秒接上萬元工作

汪星人要遠離的人類食物快記牢！蔥蒜辣椒還有生馬鈴薯

普丁向習近平稱「反對台灣挑釁中國」　外交部駁斥：謬論、嚴厲譴責

米克斯把粉色嫩衣「穿成破爛風」　阿母看到快吐血：爸帶娃的後果

小年夜死亡車禍！基隆男開車「閃狗」撞分隔島　釀1死1傷悲劇

家裡變男子宿舍！何如芸除夕團聚兒　嗨喊：喜悅的血液蔓延

台中酷運動十大政績　營造城市光榮感

進入VR體驗燃脂音樂遊戲　成為揮舞光劍的絕地武士

地方熱門新聞

高雄新增「6處科技執法」開抓！設置地點曝

岳父穿黃色雨衣到後山　女婿急尋

小年夜黃偉哲與打火兄弟圍爐

高雄輕軌成圓「生意漲3成」餐廳推新菜色

《龍的傳人》爆紅粉絲都來「萬里長城」追星朝聖

桃園走春旅遊熱點第一名　創下年逾2500萬人次

台南鹽水區清湶路傳住宅火警救出2男

6歲童走失頻衝馬路嚇壞路人　警火速帶回

南潮州春節市集今開鑼　潮州警嚴陣以待　

桃園休閒農遊春節不打烊　農場漁港吃喝玩樂

年後種樹　市議員吳進昌免費送綠美化樹苗

東大高材生開畫廊進軍全球藝術市場

新春連假搭乘機捷　車廂播放張善政拜年祝福

南投醫院呼籲家長把握慢飛天使早療黃金時間

更多熱門

相關新聞

投資藥品穩賺不賠　警銀攜手拆穿詐騙

投資藥品穩賺不賠　警銀攜手拆穿詐騙

嘉義縣警察局竹崎分局梅山大南聯合所日前接獲報案，轄內梅山京城銀行表示，一名徐姓女子至銀行辦理匯款29萬元，經行員關懷提問，徐女無法明確說出用途，最後說要投資香港不明藥品，行員察覺徐女可能遭到詐騙集團詐騙，遂請警方到場協助。

竹崎警邀鄒族歌手「高蕾雅」拍短片打詐

竹崎警邀鄒族歌手「高蕾雅」拍短片打詐

嘉義麵店4萬元貨款遭竊　監視器揪出女賊

嘉義麵店4萬元貨款遭竊　監視器揪出女賊

阿里山林鐵軌道夜半遭竊　偷兒開大貨車來載走

阿里山林鐵軌道夜半遭竊　偷兒開大貨車來載走

詐團假冒校長訂佛跳牆要送禮　闆娘臨櫃代匯訂遭勸

詐團假冒校長訂佛跳牆要送禮　闆娘臨櫃代匯訂遭勸

關鍵字：

竹崎分局竹崎派出所番路鄉三寶門保安府

讀者迴響

熱門新聞

快訊／筋肉媽媽宣布再婚！

男友領40萬年終！她拿去買1檔ETF：配息是我的月薪

高雄新增「6處科技執法」開抓！設置地點曝

除夕禁忌多！「9地雷」千萬別踩

超美單親媽走過低潮　年收破百萬！

農曆新年「8禁忌」　犯了衰一整年

龍年5款刮刮樂「這張中獎率100%」　最高獎金2000萬

紅包數字不要8！包8000元犯諧音禁忌

除霉比小蘇打還強！內行媽曝「平價清潔神物」：超有效

年終領了181萬！傳產妹：辛苦值得了

賭運最強「3生肖」過年發大財！　買刮刮樂容易中獎

LISA確定掰了YG「創個人廠牌LLOUD」

飛來吉兆！　高雄情侶驚喜刮中首個200萬元加賓士車

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

更多

最夯影音

更多
梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了

梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了
Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

陳沂「消費自己」盼能徹查案件　自嘲當下要直播：繼承我意志

陳沂「消費自己」盼能徹查案件　自嘲當下要直播：繼承我意志

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面