5寶爸年前罹病無工作難過年　竹崎暖警攜手廟宇急送暖

▲蔡男獨自扶養5名子女無工作難過年，竹崎警結合三寶門保安府關懷送暖 。（圖／竹崎分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

竹崎分局竹崎聯合所警員邱建豪，利用平常轄區探訪主動發現轄內有經濟困難之居民，發現蔡男居住竹崎鄉復金村，因先前心肌梗塞急診就醫，導致至今無法正常工作，在家休養，蔡男是家中經濟支柱，生活頓時陷入困頓。

另蔡男領有低收入戶證明，平時僅依靠微薄低收入戶補助維生，家中又有5名未成年子女需要扶養，沒有其他收入來源，生活相當困苦，平常須負擔家庭生活開銷、回診等醫療費用及小孩教育費用等各種生活開銷，經濟條件慘淡，亟需外界援助。



因年關將至，邱員擔心蔡男家中無法過個好年，提報上級並主動積極替渠向警察局申請愛心急難紓困金，所長得知立即知會竹崎警友站長提撥慰問金2000元，先解決當務之急，另邱員主動偕同三寶門保安府人員前往慰問關懷，保安府廟方人員也慷慨送了黑蒜頭精、腰果、薑母鵝等給蔡男一家，讓一家六口能過個好年。

嘉義縣番路鄉三寶門保安府於民國71年就開始籌建，現任主委王豐榮是來自台中，他說因冥冥中受到尊王指示委託，才會從原本無深入信仰，又是外地人的情況下，來到完全沒有地緣關係的嘉義縣協助建廟。歷經長達30年努力，終於完成佔地廣大的三層樓廟宇，堪稱是全台最大的廣澤尊王廟，今日能替地方邊緣戶出一份心力，又讓廟宇增添一件熱心公益事蹟。

竹崎分局長陳勇誌表示，民眾若因一時急難事故致家庭陷入經濟困境時，可尋求警方協助申請相關的社福補助，俾讓遭逢變故之弱勢民眾獲得即時有效的救助，警方身為人民保母應秉持主動精神，協助有需求之民眾，並持續宣導各單位利用各項勤務深入了解轄區狀況，以發掘更多需要幫助之人，並適時結合地方團體給予即時關懷。