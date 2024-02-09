又一家跟進！芬蘭航空展「登機量體重」實驗　冬夏兩季都要稱

▲芬蘭航空展開實驗，開始在乘客登機前讓他們量體重，以精準估計飛機的總重量。（組圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

芬蘭航空（Finnair）近日在赫爾辛基機場（Helsinki）進行了一項實驗，要求志願者在登機口前量體重，以協助航空公司精準估計飛機的總重量、提高飛機平衡和性能，並確保航班的安全運行。

據CNN報導，這項實驗自5日開展以來，至8日上午已獲得800名志願者的加入，而這些旅客將與他們攜帶的隨身行李一起被稱重。芬蘭航空資深副總裁塔奎斯塔（Päivyt Tallqvist）表示，航空公司對於願意參與實驗的志願者數量感到驚訝，但乘客們的配合將讓他們有能力提高飛機平衡和性能，並確保航班的安全運行。

計算飛機總重量是航空公司起飛前的必做事項。一般而言，航空公司會根據歐洲航空安全局制定的平均乘客體重，加上貨艙的貨物與托運行李的重量，以及機上餐飲和水箱的重量，來分配乘客座位和艙內可以裝多少行李，以保證飛機安全飛行，而獲得乘客與隨身行李的重量將讓航空公司更精準估計飛機的總重量。

截至目前為止，大韓航空、紐西蘭航空、曼谷航空，以及華航都已開始展開重量調查。芬蘭航空表示，他們計劃在冬季為1200名乘客稱重，並在夏季持續擴大樣本數，以便更好地了解乘客在不同季節的體重特徵，而這些權重數據將被用於2025年至2030年的裝載計算中。

雖然一些乘客對於公開自己的體重持保留態度，但芬蘭航空強調，航空公司所收集的數據與乘客的個人資料並無關聯，「我們只會記錄乘客和他們隨身行李的重量以及背景資料，但我們不會詢問他們姓名或預訂號碼，一切都是匿名的。另外，為了保護乘客的隱私，只有登機口的工作人員會看到乘客們的體重。」