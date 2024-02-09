軍人「退伍日殺人」奇案！　大學女講師半裸慘死租屋處

▲凶手問出提款卡密碼後，將女講師的口鼻、手腳用膠帶綑綁，導致她窒息死亡。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

20多年前，現役軍人張嘉瑤因積欠地下錢莊2萬元，侵入一名女講師的住處劫財，並在逼問提款卡密碼後，用膠帶封住對方口鼻，導致她窒息死亡。犯案後，張帶走盜領死者存款，並把背包丟進友人住處大樓的垃圾桶滅證，結果被好心的清潔工發現，循線聯繫上死者父親，意外揭發這起命案。

2002年7月10日下午，一名女清潔工在高雄一棟大樓逐層打掃時，意外在10樓樓梯間的垃圾桶內，發現一個藍色背包，裡面有多張證件及提款卡，她交給管理員，管理員根據機車保險證資料，打電話給背包主人陳姓女子，接聽的卻是陳父。

▲清潔工在樓梯間的垃圾桶內發現女講師的背包，意外揭發驚悚命案。

陳父打電話給女兒卻一直無人接聽，他因而從台南住家趕到高雄女兒租屋處，按門鈴無人回應，陳父通知房東打開透天厝一樓大門，直衝3樓女兒住處，並一腳踹開房門。他驚見女兒趴在浴缸內，下半身赤裸，已經沒有呼吸心跳。

由於陳女與被丟棄背包的大樓住戶並沒任何關係，警方調閱大樓監視器，發現10日凌晨2點多，一名男子提著陳女的背包進電梯，20分鐘後下樓，背包已經不見。警方還發現陳女遇害後，戶頭被領走1萬元，調閱提款機監視器，領錢的是一名身穿黃色雨衣、頭戴安全帽的男子。不久，一名大樓住戶突然致電警方，指證監視器拍到的男子是26歲的現役軍人張嘉瑤。

▲凶手把死者的背包丟到朋友住的大樓樓梯間垃圾桶，企圖滅證。

張嘉瑤的退伍在7月10日生效，警方研判他應會返回眷村家中，二天後將他逮捕，同時也在他家找到與命案現場相符的膠帶，張見無法狡辯，俯首認罪。張嘉瑤向警方表示，他與陳女的蔡姓前室友是朋友，透過蔡女認識陳，知道她獨居，因自己欠地下錢莊2萬元，想到陳女獨居，所以鎖定她劫財。

▲犯案後，張嘉瑤提著背包進入朋友住的大樓，被監視器清楚拍下。

案發當天他帶著膠帶找陳女，用膠帶纏繞綑綁陳女的雙手和小腿，接著逼問她提款卡密碼，陳告知密碼後，張用膠帶纏繞多圈，並開始搜刮財物，之後發現陳窒息身亡，便將屍體放進浴缸、反鎖浴室門，帶走陳的背包離開。張在歷次審判都被判處死刑，最高法院也認為，張手段凶殘，視生命如草芥，判張死刑定讞。

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