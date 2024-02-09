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社會 社會焦點 保障人權

台中男發病縱火驅蛇！燒死5親人3家庭破碎　逃劫兒嘆：就是命

記者黃資真／綜合報導

台中市大里區一處民宅去年1月6日凌晨發生死亡火警，在睡夢中熟睡的5人全都吸入過量濃煙，缺氧身亡，死者最小僅6個月大，沒想到在現場獨自逃出的66歲陳姓阿公竟是縱火嫌犯，遭到檢方起訴。法院認定事發當下陳翁因急性譫妄症發作，點火驅趕不存在的蛇，依法判處3年有期徒刑，執行前施以監護3年。

▲▼台中惡火。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲台中大里區民宅去年1月發生惡火，5名親人不幸喪命。（圖／資料照，下同）

該棟3層樓民宅住有一家七口，包括66歲陳姓阿公、62歲林姓阿嬤、陳男(長子)、38歲陳女(長女)、32歲陳男(次子)、11歲曹姓男童(長子之子，從母姓)、6個月大的曾姓男嬰(長女之子)，2023年1月6日凌晨3時52分，警消獲報民宅發生火警，出動消防車17輛、救護車8輛、人員84名前往搶救，於5時25分撲滅，燃燒面積共約140平方公尺。

事發當下，陳姓長子在外工作逃過一劫，僅66歲陳翁獨自從火場逃出，惟警消進屋救援時，發現受困在2、3樓的5人皆已沒了呼吸心跳，分別送往大里仁愛醫院、中山附醫及亞大附醫等處搶救後，仍不幸宣告不治。

警消在現場進一步詢問陳翁事發經過、如何起火，但陳翁說法顛三倒四，精神狀況不穩定，一下說看到有蛇才會點火，又改口稱是拿洗腎用的止血帶到瓦斯爐點火驅蛇。

天亮後，陳姓長子趕回住家，得知包含自己兒子在內的5名親人全身亡，甚至是父親縱的火，他嘆稱「我希望不是他縱火，且也相信不是，但如果結果證明是他，我也只能接受現實，畢竟是自己的爸爸，這就是我家的命」。

▲▼台中大里火警5死，倖存的陳姓阿公。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲倖存的陳姓阿公因譫妄症發作，誤以為家裡有蛇出現，為了驅趕而縱火。

同年3月3日全案偵結，檢方調查發現陳翁罹患高血壓、腎衰竭等慢性疾病，且因糖尿病、意外車禍後接受截肢手術，行動不便，意識狀態與精神時常不穩定，案發當天是處於「急性譫妄症」發作之狀態，認為妻子將蛇帶回家，為了驅蛇，持打火機點燃止血帶、酯類、塑膠籃等位於1樓的雜物，導致家中5人葬身火海。

檢方認定陳翁涉犯放火及過失致死罪嫌，予以起訴，同時請法官考量陳翁行為時，因精神障礙致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力已顯著降低，請求減輕其刑。

台中地院於同年6月7日作出判決，陳翁罹患主要認知障礙症數年，行為時處於急性譫妄症之發作狀態，產生幻覺，點燃止血帶縱火，造成3個家庭因此人倫破碎，所生之危害甚大，並造成連棟住宅延燒，本應予以嚴懲，惟審酌陳翁犯後坦承犯行，及時悔悟，經就醫治療後病狀已有明顯改善，依放火燒燬現供人使用之住宅未遂判處3年，執行前施以監護3年。

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