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盤點「上個龍年」全球大事！台灣占3項　馬雅人竟預言世界末日

2012年是選舉年，世界出現多位連任或新一任領袖，左起台灣前總統馬英九、美國前總統歐巴馬、北韓領導人金正恩、南韓前總統朴槿惠、中共領導人習近平。（翻攝維基百科）

▲2012年是選舉年，世界出現多位連任或新一任領袖，左起台灣前總統馬英九、美國前總統歐巴馬、北韓領導人金正恩、南韓前總統朴槿惠、中共領導人習近平。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

上一次龍年要追朔到2012年，即是馬雅人預言世界末日的那年。2012年是選舉年，台灣、俄羅斯、北韓、美國、中國、日本、南韓等國，透過選舉或任命，推出連任或新一任的國家領袖。其中，北韓金正恩從已故父親金正日手中奪下政權，而中國習近平則被選為新一任中國共產黨總書記……12年過去，當年看似前程似錦的領袖，如今有的為世界帶來戰亂、有的慘遭殺害、有的鋃鐺入獄，令人唏噓。

2012年除了選舉，世界還發生許多大事，例如倫敦奧運、一代巨星惠妮休斯頓逝世、球星林書豪在NBA掀起「林來瘋」熱潮、韓國歌手Psy的「騎馬舞」襲捲全球。而在國內，則有李姓小開的「淫照風波」，震驚社會。

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馬英九連任中華民國總統

2012年1月14日，馬英九搭檔副手吳敦義，以6,891,139票當選第13任中華民國總統及副總統，馬英九成功連任，同年國民黨也在立法院拿下64席過半席次，成為國會最大黨。

林書豪「林來瘋」席捲籃壇

2012年2月，台裔美籍球星林書豪帶領紐約尼克隊奪下7連勝，助球隊打進季後賽。林書豪一夕成名，「林來瘋」（Linsanity）成為當年最火紅的單字，林書豪更獲選當年《時代雜誌》百大影響力人物。

惠妮休斯頓逝世

2012年2月11日，美國巨星惠妮休斯頓（Whitney Houston）被發現死於加州比佛利山莊希爾頓酒店的浴缸內，享年48歲。調查發現，惠妮休斯頓死因為混用酒精與抗焦慮劑，導致身體不適，最終猝死。天籟美聲成為絕響。

普丁第3度當選

2012年3月4日，俄羅斯總統選舉，最後由執政統一俄羅斯黨候選人、俄羅斯總理普丁（Vladimir Putin）第3次當選。

金正恩接下大權

2012年4月11日，朝鮮勞動黨舉行第4次代表會議，任命金正恩為朝鮮勞動黨第一書記，即國家最高領導人，已故領導人金正日則被稱為「永遠的總書記」。

日環食天文大秀

2012年5月21日，上午6時10分，在台灣、日本、香港、中國南部等地都可見到「日環食」，民眾拿遮陽板，看著太陽變成「甜甜圈」。

淫照風波震驚台灣社會

2017年7月，李姓小開淫照風波首次被接露，被害者多達30餘人，包含女星、小模等。警方在小開助所搜出性愛片，受害人接被迷姦、無力抵抗。最後小開8月逃亡並遭通緝，同月23日落網，隔年遭判刑，至今仍在坐牢。

Psy騎馬舞席捲全球

2012年7月15日，南韓歌手Psy推出歌曲〈Gangnam Style〉，洗腦的旋律搭配「騎馬舞」風靡全球，歐美大咖爭相模仿，MV觀看次數在YouTube至今已超過50億次，Psy也因此獲頒南韓「江南大使」。

倫敦奧運登場

2012年7月27日，夏季奧林匹克運動會在英國倫敦開幕。這是倫敦繼1908年和1948年後，第3次舉辦夏季奧運，成為史上舉辦奧運會次數最多的城市。

歐巴馬連任美國總統

2012年11月6日，美國總統選舉，民主黨候選人歐巴馬（Barack Obama）搭檔副手拜登（Joe Biden），擊敗共和黨對手羅姆尼（Mitt Romney），成功連任。

習近平當選中共總書記

2012年11月15日，中共18屆一中全會選出新一屆中共中央政治局常委，習近平接替胡錦濤，當選中共中央總書記和中共中央軍委主席。

安倍晉三再成日本首相

2012年12月16日，第46屆日本眾議院議員總選舉，安倍晉三再次成為日本首相。

朴槿惠當選南韓總統

2012年12月19日，大韓民國總統選舉，朴槿惠成為南韓第一位女性總統。

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