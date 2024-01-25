新北8消防員涉賣消息給葬儀業者搶生意　恐涉收賄重罪可判囚10年

▲新北市府消防局第2大隊消防員涉通報葬儀社搶生意收賄，8人25日晚間陸續移送新北地檢署複訊，有人因被拘提到案而上銬。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者黃哲民、邱中岳／台北報導

新北市府消防局第2大隊爆發消防隊員涉洩露職務祕密，將受理報案得知的遺體地點通風報信給葬儀業者搶生意，事後論件收取數千元外快，新北地檢署今天（25日）上午指揮廉政署搜索約談8名涉案消防隊員，晚間陸續移送檢方複訊，全案可能依法定最輕10年以上徒刑的違背職務收賄罪嫌論處。

其中1名黃姓涉案隊員複訊後，晚間9點多獲檢察官諭知交保10萬元，而最後1名被移送複訊的涉案隊員於深夜10點多才抵達，檢方漏夜訊問中，後續將約談涉案業者。

新北消防局第2大隊轄區涵蓋新莊、林口、五股與泰山，涉案8名消防隊員有7人分屬5個消防分隊，1人任職大隊部。檢方接獲線報，指涉案隊員從2021年間起，將受理民眾報案得知的意外事件遺體所在地點，例如車禍、路倒或病故，明顯死亡或瀕臨死亡等訊息，洩漏給有交情的葬儀業者趕去搶生意。

▲新北市府消防局第2大隊消防員涉通報葬儀社搶生意收賄，8人25日晚間陸續移送新北地檢署複訊，有人因被拘提到案而上銬。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，葬儀業者除了搶快賺取移置遺體的處理費，更重要的是最先接觸死者家屬，提高承攬後續喪葬業務的機率，若能成交，就論件提供數千元酬勞給通風報信的隊員，涉案隊員中，有人2年來就因此賺進幾十萬元外快。但也有家屬認為遭葬儀業者糾纏承攬處理後事，覺得很困擾。

新北地檢署檢察官周懿君指揮廉政署蒐證，今天上午兵分10路搜索位於新莊區的第2大隊部、涉案隊員任職的新莊、頭前、泰山、更寮和五工分隊等處，查扣相關簿冊等證物，將涉案的7男1女隊員帶回廉政署製作詢問筆錄後，今晚7點多陸續移送新北檢複訊，有人看見媒體拍攝，低聲說「對不起」。

其中3名隊員被移送檢方複訊時戴著手銬，辦案人員僅透露是因為這3人被拘提到案，但為何被拘提，檢廉均以偵查不公開為由拒絕說明。

▲新北市府消防局第2大隊消防員涉通報葬儀社搶生意收賄，8人25日晚間陸續移送新北地檢署複訊。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，警消向葬儀業者通風報信哪裡有意外事件的遺體待處理，其實並不少見，主因是民眾若報案有人死亡，無論是家屬料理後事，或司法機關辦案需求，都需要葬儀業者協助盡快將遺體妥善送往殯儀館冰存，業者搶到生意後，用現金回報消息來源一點好處，久而久之成為心照不宣的互動模式，變相成為業者花錢買消息的手段。

新北檢日前就查獲葬儀業者涉收買新北市警局勤務中心警員，搶快取得意外事件遺體地點等訊息，2名涉案警員到案各交保5萬元與10萬元，2名涉案業者1人交保10萬元、1人被羈押禁見，並因此獲得本案線報。

據悉，消防隊員因受理民眾報案得知報案人資訊、意外事件遺體地點等內容，屬於職務上應保密事項，若以加快移置遺體之名，將職務祕密洩漏給業者藉此賺外快，不僅有公務員洩密刑責，更構成賄賂罪的對價關係，檢方可能會以法定可判無期徒刑或10年以上徒刑的《貪污治罪條例》違背職務收賄罪嫌偵辦。

新北市府消防局今晚發布聲明稿指出，本案是新北市府去年（2023年）主動清查、報請新北檢指揮偵辦，後續擴大延伸到消防單位的調查，今已召開考績暨甄審委員會，將涉案8名隊員調離現職，全力配合檢廉偵辦，待偵辦結果再行嚴懲議處，絕不姑息少數違法而有損機關形象的消防人員，新北市府消防局長李清安也要求強化救護資訊系統的保密措施，並要求同仁恪守法紀與遵守相關資安規定。