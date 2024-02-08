每月12K孝親！婆婆還找她討「一半年終」　老公助攻讓全場狂罵豬

▲每個月已給1.2萬，婆婆還討一半年終，人妻傻眼「想出去租房子先生又不肯，所以我只能給了嗎」。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／趙蔡州報導

婆媳問題一直都是家庭失和的原因之一，一名女網友日前埋怨，她跟老公結婚不到一年，由於正在存錢買房子，目前暫時住在婆家，不料婆婆某日突然跟她說，「年終獎金要給她一半」，且老公知情後只拋下一句「大嫂以前有在上班時也會給」，讓她的心情非常差，詢問大家「我真的只能給嗎？」

原PO在爆料公社App發文，表示她跟老公結婚不到一年，婚前她跟先生已經討論好，婚後先暫時居住婆家，等存夠了錢買房子再搬出來，不料日前婆婆卻突然跟她說，年終獎金要交出一半，讓她非常傻眼，她跟老公每個月已經都匯給婆婆1.2萬元生活費了，為什麼年終還要交出一半？

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她透露自己已懷孕5個月，如果未來年終獎金都要分一半給婆婆，未來可能永遠都不可能搬不出去了，不料她事後告訴老公，老公卻只說「大嫂以前有在上班時也會給」，讓她非常傻眼。

她不滿說，大哥一家四口住在婆婆家，每個月只給1.2萬，但他們夫妻只有2人卻一樣給1.2萬元，「我就已經覺得很不公平了，現在連我的年終也要拿出來．想出去租房子先生又不肯，所以我只能給了嗎？」

▲網友建議原PO，年終給自己，包紅包給婆婆。（圖／本報資料照）

貼文一出立刻引發網友熱議，多數人婆婆的要求不合理，「你婆婆真敢」、「憑什麼給啊，你老公是豬嗎」、「不要太傻，錢要留著坐月子還有買嬰兒用品，孩子生完花費很多」、「孝親費本來就是看能力給，逼給是什麼意思」。

也有人建議，「如果怕家裡氣氛太糟，不要跟她說年終領多少，意思一下給她就好了吧，或叫老公拿他的給，孝親費應該是兒子要負責」、「年終給自己，包紅包給婆婆」、「年終是妳辛苦一年公司給的慰勞金，自己的錢自己決定怎麼用」。