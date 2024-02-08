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龍年吉祥話！「50個精選賀詞」一次看：龍華富貴、好運龍總來

▲紅包,壓歲錢,過年,春節。（圖／記者李芷萱攝）

▲龍年吉祥話一次看。（示意圖／記者李芷萱攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「嘴甜甜，好過年！」每逢農曆春節，就會說些吉祥話、祝賀詞，如果覺得「新年快樂」沒新意，還有什麼可以說呢？近日就有網友拋問，龍年有什麼祝福語可以講？話題引發討論，《ETtoday新聞雲》也整理出一些吉祥話，供讀者參考。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「跟『龍』有關的祝福語」為標題發文，詢問眾人知不知道有什麼吉祥話跟「龍」有關？好讓他過年過節、吃春酒可以說。

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「龍馬精神」、「龍馬精神是一定要講的」、「龍總探吉（都賺錢）」。還有網友歪樓，「我最愛的多多龍」、「烏龍派出所」。

對此，《ETtoday新聞雲》也整理出一些與龍年有關的賀詞：

1.人中之龍

2.生意興龍（隆）

3.生龍活虎

4.好運龍總來

5.和樂龍龍（融融）

6.欣欣向龍（榮）

7.金龍迎春

8.金龍報喜

9.魚躍龍門

10.龍（容）光煥發

11.龍（榮）華富貴

12.龍年大吉

13.龍年大發

14.龍年吉祥

15.龍年好運到

16.龍年行大運

17.龍來運轉

18.龍馬精神

19.龍鳳呈祥

20.龍轉乾坤

另外，也有一些萬用吉祥話：

1.一元復始，萬象更新

2.大吉大利

3.五福臨門

4.天天開心

5.日日見財

6.出類拔萃

7.四季進財

8.好運旺旺來

9.年年有餘

10.步步高升

11.身體健康

12.事事如意

13.招財進寶

14.前程似錦

15.恭喜發財

16.時來運轉

17.財源滾滾來

18.財源廣進

19.喜氣洋洋

20.富貴有餘

21.開春大吉

22.新年大吉

23.新春吉祥

24.歲歲平安

25.萬事如意

26.福如東海，壽比南山

27.福星高照

28.福壽雙全

29.鴻圖大展

30.闔家平安

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