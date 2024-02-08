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龍年8方法招財！　包紅包1眉角「錢會再回頭」

▲▼紙鈔,鈔票,千元鈔票,新台幣。（圖／記者袁茵攝）

▲湯鎮瑋分享八招招財法。（示意圖／記者袁茵攝）

記者李芷萱／綜合報導

農曆春節即將到來，許多人會大掃除、到廟裡走春拜拜沾喜氣，求新的一年運氣能更旺。知名命理專家湯鎮瑋指出，2024年是甲辰龍年，天干甲是60甲子當中重新回到原點，地支辰代表龍也象徵財庫，所以2024年是重啟運氣的好機會，以及2024年也正好進入九運，如果好好的佈局可以一旺就旺20年，同時他也分享8招新春招財法，讓大家都能順利轉運。

第一招是把2023年的穢氣做一個總結，大家可以在除夕當天準備一個艾草包，把艾草包泡入陰陽水（冷熱水各半），再加少許的鹽巴後來清潔家中像是拖地，記得由內到外，由上到下。

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第二招是犯太歲的五個生肖「龍」、「狗」、「牛」、「羊」、「兔」記得要去安太歲之外，打掃過後可以準備一個除穢包掛在大門門把（門內門外不拘)，象徵進出家門都可以平平安安。

第三招是可以在大門口準備紅色的地毯，九運最吉祥的顏色就是紅色，「紅就是喜，一喜擋三災，一紅擋九災」，也可以引財入室。

第四招是大家過年在貼春聯時，可以貼有財神爺形象的，Q版形象的也可以，代表很吉祥吉利，進門可把財帶進來，外出又有財神爺保庇。

第五招是除了大門貼春聯，在居家風水象徵財庫的「廚房」中，側門和後門與冰箱門上也可以貼小春聯，防貴人防小人，討一個吉利好兆頭。

第六招是2024年有三個煞方方位，分別是西方、東南方和南方，如果房間或床頭剛好是在或對這個方位，今年較容易運勢不佳、血光或病災意外，可以放葫蘆地毯，化解煞氣。

第七招是洗澡也是象徵一種「除穢」，可以用一些包含檀香、艾草或抹草等配方的沐浴乳或肥皂洗澡。

第八招是送紅包時，可以把吉祥話寫在紅包袋，象徵互相祝福，湯鎮瑋提醒，收紅包的人不可嫌金額，包紅包的人要也要有歡喜心，並提供兩個包紅包的小撇步，一是記得放新錢，象徵換新運，第二是錢上的人頭記得朝紅包袋下方，象徵錢包出去之後還會再回頭。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

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